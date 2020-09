Szenior atléták sikerei az ob-n

Folytatódott az országos bajnokságok sorozata a hazai atlétikai életben, ezúttal a szenior korosztály versenyei következtek a fővárosi Ikarus-­pályán.

Az idei, megváltozott verseny­idény ellenére is szorgalmasan készültek a versenyekre a zalai veterán atléták és ahogy eljött a pillanat, hogy zöld jelzést kaptak a versenyszervezők a viadalok megtartására, ők is éltek a lehetőséggel. A Zalaszám ZAC szenior szekciójából Góczánné Tóth Zsuzsa rutinos versenyzőnek számít és a veterán atléták között országosan is az egyik legismertebb szereplő. Ezúttal 100 m-en állt rajthoz, de miután „csak” ezüstérmet nyert, úgy döntött, kipróbálja magát a gerelyhajítók között. És hogy ez mennyire jó döntésnek bizonyult: korosztályában aranyérmet nyert a dobók között is! Az újabb egerszegi aranyat és ezüstöt pedig a Takács házaspár szállította. Az 5 km-es gyaloglásban indultak, Takácsné Bondor Krisztina hozta a győztesnek járó aranyat, míg férje, Takács László óriási akaraterővel második helyen ért célba.

A Nagykanizsai Atlétika Klub képviseletében Kollmann Klára bizonyult nagyon szorgalmas éremgyűjtőnek, hiszen korosztályában nem adta alább négy aranynál.

A kanizsaiak kiválósága megnyerte a 100 és a 200 m-es síkfutást, továbbá súlylökésben és kalapácsvetésben sem talált legyőzőre.