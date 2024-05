– Kezdjük azzal: a kedd esti RangAdó Gálán, a szezon díjkiosztóján az Ön neve is szerepelt az év edzői díjra jelöltek között. Sőt, az év legszebb góljának versenyében is akadt két egerszegi találat, amire szavazni lehetett. Ezeket pozitív visszajelzésnek tekinti? – kérdeztük elsőként Márton Gábort, a ZTE FC vezetőedzőjét.

– Örömteli, hogy a nevünk ott szerepelt a listán – válaszolta Márton Gábor. – Sok gólt lőttünk tavasszal, a legtöbb találatunk ráadásul akcióból született. Úgy vagyok ezekkel az egyéni díjakkal és jelölésekkel: ez csapatjáték és nem csak az én érdemem. A stáb, a játékosok és mindenkinek a munkája benne van. Amúgy jó döntés született, mert Bognár Gyuri megérdemelten lett az év edzője.

– Négy éve is hasonló helyzetben vette át a ZTE FC munkáját. Mindkétszer sikerrel vette, sikerrel vették az akadályt. Melyik volt nehezebb?

– Nem lehet összehasonlítani a két egerszegi csapatot. Négy éve tizenhárom meccsünk volt arra, hogy bent maradjunk, most több, de egyik sem volt könnyű. Valamit viszont csak jól csinálhattunk, hogy sikerült mindkét csapatot végül biztonságos vizekre kormányozni. Most a vége szebb lehetett volna, de amit a csapat lehetőségei megengedtek, az alapján szép eredményt értünk el.

– Fel tud idézni egy olyan momentumot, amikor érezte, hogy itt jött el a fordulópont pozitív irányba?

– Amikor az őszi négy találkozóra átvettem a csapatot az arról szólt, hogy összerakjunk egy olyan együttest, ami szerez annyi pontot, hogy ne legyen olyan nagy a lemaradásunk a bent maradásért folytatott küzdelemben. Meggyőződésem, ha az ősz végén nem az FTC ellen zárunk, lehetett volna több pontunk is. Utána jött a téli szünet és több időnk volt dolgozni és ez volt a döntő. Mégis, ha meg kellene neveznem egy pontot, akkor a tavaszi első meccsünk lenne az, a Fehérvár FC ellen. Minden csapatnak fontos a jó kezdés, és akkor elindult velünk valami. Pengeél is volt ebben, hiszen két hét alatt négy mérkőzést játszottunk, és beszorulhattunk volna. Mindegy milyen bajnokságról van szó, egy jó kezdés igenis fontos. Nem volt könnyű dolgunk, hiszen élcsapatokkal is meg kellett mérkőznünk. A megszerezhető tizenöt pontból tizenhármat begyűjtöttünk, de ez az intenzív időszak sokat kivett belőlünk. Voltak akik elfáradtak, jött egy kis hullámvölgy márciusban, de kijöttünk abból is.

– Elégedett azzal, amit végül elértek?

– Aki ismer, tudja, hogy soha nem vagyok elégedett. A tavaszi sorozattal maximálisan elégedett vagyok, hiszen ha csak ezt az időszakot nézzük, akkor a bajnok FTC mögött a második legeredményesebb csapat voltunk. Sok játékos relatíve sok gólt lőtt, ez sokat jelentett. Maga a kilencedik helyezés, az viszont nekem kissé csalódás egy ilyen tavasszal a hátunk mögött, mert több lehetett volna ebben.

– Mostantól viszont a tervezés időszaka jön. A klub azt már bejelentette, hogy a két kapus, Dombó Dávid és Gyurján Márton távozik és vélhetően lesznek még további játékosok is. Nagy változások lesznek a csapatnál?

– A klub vezetésével volt egy megbeszélésünk, amin átbeszéltük a pozíciókat. Innentől már a tárgyalásokon múlik és persze financiális kérdés is, hogy az elnök és a sportigazgató kivel tud és kivel nem tud megállapodni. A tárgyalásokról, és egyeztetésekről viszon nem biztos, hogy én vagyok a kompetens nyilatkozni.

– Azt viszont hadd kérdezzem meg: vannak olyan játékosok, akiket konkrétan szeretne, hogy a csapathoz érkezzenek?

– Mindig vannak, akiket a stáb kiszemel, de én nem szeretnék most nevekkel dobálózni és nem is fogok. Van elképzelés, hogy a távozók helyére kiket igazoljunk, de ez akkor lesz biztos, amikor bejelentik, hogy sikerült megegyezni.

– Új csapatot kell építeni majd?

– Bizonyos posztokra kellene több játékost igazolni, főleg középre és előre, hiszen ott lehetnek hiányok. Ám, kora van még erről beszélni, a tárgyalások zajlanak.

– Mikor kezdik a munkát?

– A játékosok öt hét pihenőt kaptak, június 24-én találkozunk újra. Előtte két héttel már mindenki egyéni edzésterv alapján készül. Úgy lenne jó elkezdeni a munkát, hogy a távozók és a tervezett erősítések miatti változások nagyjából már megtörténnének.