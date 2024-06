Fontos számunkra, hogy jelen legyünk a felvonuláson

A Zala vármegyei rendvédelmi szervek és az együttműködő társszervek közös kezdeményezésére több mint tíz éve indult útjára az Egerszeg Fesztivál keretében megrendezésre kerülő kéklámpás felvonulás. A megkülönböztető jelzést használó mentők, tűzoltók, rendőrök mellett az évek során az együttműködő társadalmi, valamint civil szervezetek is bekapcsolódtak a rendezvénybe.

A programelem mára egybeforrt a méltán rangos fesztivállal, az abban részt vevő szervek széles körű lehetőséget kapnak a nagy nyilvánosság előtti bemutatkozásra, fogalmazott érdeklődésünkre dr. Vereckei Csaba Iván dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, Zala vármegye rendőrfőkapitánya.

Dr. Vereckei Csaba Iván: A kéklámpás szervek közös felvonulása hűen szemlélteti a mindennapok során történő közös munkát és együttműködést

Forrás: ZH

– Örömünkre szolgál, hogy a felvonulás lebonyolításával is aktív részesei lehetünk Zala vármegye társadalmi és kulturális életének. Fontos és egyúttal megtisztelő számunkra, hogy a kéklámpás felvonulással nem csupán színesebbé tehetjük az EgerszegFeszt programjait, hanem évről évre maradandó élményt nyújthatunk a lakosság számára. A kéklámpás szervek közös felvonulása hűen szemlélteti a mindennapok során történő közös munkát és együttműködést, valamint azt az együvé tartozást, amely nélkül a lakosság érdekében végzett szolgálatunk nem lenne elképzelhető. A program népszerűsége egyúttal jelentős mértékben hozzájárul szervezeti kultúránk ápolásához és hagyományaink őrzéséhez is. Az elmúlt években kapott visszajelzések azt igazolják, hogy munkánkat nemcsak ismerik, hanem megbecsülik és el is ismerik. Ezért is fontos számunkra, hogy évről évre jelen legyünk a felvonuláson, aktív szerepet vállaljunk a szervezésben, és mi vezethessük fel az abban részt vevő járműveket – mondta.

Már félszavakból értjük egymást a tűzoltó és rendőr kollégákkal

Süle-Vincze Luca: Büszkeséggel tölt el, hogy ennek a kiváló csapatnak a része lehetek

Forrás: ZH

– Nagy öröm számunkra, hogy immár több mint egy évtizedes múltra tekint vissza az Egerszeg Fesztivál kapcsán megrendezésre kerülő kéklámpás felvonulás és a baleseti szimulációs bemutató – mondta érdeklődésünkre Süle-Vincze Luca Zala vármegyei vezető mentőtiszt. – Fontosnak tartom, hogy a társszervekkel ilyen módon is tudjunk közös csatornákat találni az együttműködés és a közös gondolkodás minél magasabb szintre emelésére. Jó látni évről évre, hogy érdeklődéssel és várakozással tölt el kicsiket és nagyokat, valamint az Országos Mentőszolgálat zalaegerszegi mentőállomásának bajtársi közösségét is ez a program. Igazi közösségformáló ereje már minden évben az előkészítő megbeszélések alkalmával megmutatkozik, hiszen sokszor már félszavakból értjük egymást a szervezőtársakkal, tűzoltó és rendőr kollégákkal. Túl azon, hogy ezeken a bemutatókon betekintést engedünk mindennapi munkánkba, annak szépségébe és nehézségeibe is, komoly lehetőség ez arra, hogy felkészüljünk az éles helyzetekre, hogy minél szorosabban együtt tudjunk dolgozni a társszervekkel a balesetek helyszínén. Büszkeséggel tölt el, hogy ennek a kiváló csapatnak a része lehetek – mondta.