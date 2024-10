A magyar szabadságharc napjai azonban meg voltak számlálva, Huchthausen november 4-én már véres szovjet intervencióról, Nagy Imréék helyzetéről, erőszakos és igazságtalan vérontásról, a nyugat passzivitásáról, a határ lezárásáról írt. A háborút és a diktatúra nehéz éveit bőven megélt Hucthausen sejtette, hogy hatalmas megtorlás következik. November 13-án Siófokon is megjelentek a szovjet tankok, dr. Hardi Gábor kőröshegyi káplán és Surányi Lajos balatonszabadi plébános pedig Nyugatra menekült. Szomorúan vette tudomásul pályatársai döntését.

1956 decemberében már félelemben élt az ország, példátlan megtorlássorozat kezdődött országszerte (statáriális bíráskodás, sortüzek, bebörtönzések). Nemcsak a forradalom és a szabadságharc részt vevőit, hanem a velük kapcsolatban lévőket, akár az őket eltemetőket is felelősségre vonhatták. Mindez nem tántorította el attól Huchthausen Lajost, hogy december 2-án szentmisét tartson a fővárosban elhunyt kiliti áldozatok emlékére: „Győrfi Ilonkáért és férjéért, Illés Mihályért mondtam temetési gyászmisét. Okt. 25-én lőtték agyon őket az ávosok Budapesten a parlament előtti tüntetés – Nagy Imre beszéde – alkalmával rendezett tömeggyilkosság keretében, holttestük csak most került elő, s lettek eltemetve Budapesten.” Néhány nap múlva pedig ezt írta: „Ma jelentette be 3 napi kutatás után Kántor János, hogy Jancsi fia a budapesti harcokban hősi halált halt, valószínűleg még október végén.” Már 1957 január eleje volt – bőven a megtorlások és a megfélemlítés időszaka –, amikor azt is vállalta, hogy az említett Kántor János, 18 éves, egykori Ganz gyári munkásfiút eltemesse. A Historia Domus tanúsága szerint, a temetésen rengetegen voltak, ami a kiliti közösség összetartó erejét is jelképezte.