Ezt Balaicz Zoltán polgármester fogalmazta meg a háromnapos program péntek délutáni nyitánya előtti percekben. Mint felidézte, anno Czobor Mátyás polgármester kezdeményezésére szervezték meg a Göcseji Hetet. Ehhez megfelelő alkalmat teremtett a rendezett tanácsú várossá válás ötvenedik évfordulója. Az 1935. augusztus 31. és szeptember 10. között zajló esemény számtalan programmal várta a vendégeket, hasonlóan most az EgerszegFeszthez, amely olyan forgatag, amelyen részt vesznek a város lakói és vendégei, a turisták. Színes esemény, ami megnyitja az utat a vidámság, a nyár, a szabadság felé, mondta.

Háromnapos kultúrünnep vette kezdetét Zalaegerszegen

Fotó: Pezzetta Umberto

Kultúrünnep van Zalaegerszeg belvárosában, ahová az egész vármegyéből, és azon túlról, sőt, még külföldről is érkeznek a vendégek, mondta Vigh László országgyűlési képviselő.

Mosolygós városban mosolygós fesztivált hoztunk létre, ez az üzenete a rendezvénynek, emelte ki Tompagábor Kornél, az EgerszegFeszt igazgatója. Háromszáznál többen dolgoztak a fesztivál felépítésén, és három színpad várja a közel ezer fellépőt, akik a hazai élvonalat képviselik. A látogatók hatvanegy kiállítóval valamint a finom innivalók mellett kulináris különlegességek kínálatával találkozhatnak. Ezen a három napon zenés, táncos programok, koncertek sokasága is szórakoztatja a közönséget. Minden, ami szem-szájnak ingere, csecsemőtől az aggastyánig, foglalta össze.

Az EgerszegFeszt résztvevőinek felvonulásakor a menetből kitűntek különleges viseleteikkel az International Dance and Arts Festivalra érkezett fellépők. Ez a találkozó is e hétvégén zajlik a Keresztury VMK-ban. A rendezvény ötletgazdája, szervezője Háriné Molnár Ágnes, az Albatrosz Tánc Sport Egyesület vezetője arról számolt be, hogy számos külföldi fesztiválon szerzett élményeik hatására döntötték el, hasonló seregszemlével örvendeztetik meg a zalaegerszegieket. Az első nemzetközi tánc- és művészeti fesztiválon hat országot képvisel a 72 fellépő. A lengyel, thai, indiai, dél-koreai, indonéz vendégek mellett az albatroszosok is bemutatják műsorukat.