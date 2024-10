Gyergyák Zoltán polgármester azzal fogad bennünket, hogy a faluszépítés mellett immár faluépítés is zajlik a településen, hiszen az egyik fő feladat a hivatali helyiséget is magába foglaló művelődési ház körüli járda újjáépítése volt. Miután a település korlátozott anyagi lehetőségekkel rendelkezik, ezért ezt is önkéntes munka révén kívánták elvégezni.

Szabó Attila Zoltán alpolgármester a járda személykövezését végzi. Mögötte Németh Rudolf falugondnok. Összesen közel negyven önkéntes dolgozott a falu érdekében

Fotó: Gyuricza Ferenc

- A rossz állapotú, balesetveszélyes régi járdát közmunkások és néhány falubeli lakos közreműködésével már a megelőző napokban feltörtük – folytatta a polgármester. – A mai feladat a térköves járda alapjának elkészítése, a szegélykövek lebetonozása. Emellett a szokásos munkák, mint a temető éves karbantartása és kaszálása, az elhagyott sírok rendbetétele, illetve virágosítás zajlik a faluban. Csatlakoztak hozzánk a Mura Mentőcsoport Egyesület tagjai, ők a hegyi út melletti fák, bokrok benyúló ágainak gallyazását végzik el, a roma nemzetiségi önkormányzat tagjai pedig az önkormányzati épületek fűtésére felhalmozott tűzifát hasogatják fel. Olyan helyi lakosok is akadtak, akik nem a konkrét faluszépítő munkálatokban vettek részt, hanem az ebéd elkészítését vállalták, vagy süteményekkel, pogácsákkal vendégelték meg a munkásokat.

Gyergyák Zoltán hozzátette: a járdaépítéshez az alapanyagot szintén felajánlásból kapták. Összesen közel negyvenen dolgoztak a falu érdekében, köztük a Murarátka Fejlődéséért Egyesület tagjai, de érkeztek segítő kezek Letenyéről, Becsehelyről, illetve Nagykanizsáról is, s még Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is meglátogatta őket.