Ezt követően állandó jövedelemmel nem rendelkezett, bevételeit azzal egészítette ki, hogy 2022 őszétől huzamosabb időn keresztül ismeretlen személytől kábítószert – speedport és ecstasytablettákat – szerzett be, és ezeket haszonnal ismerősei részére értékesített grammonként 3.000-3.500 forintért Nagykanizsán, Balatonlellén, esetenként pedig a vásárlókhoz vitte. A férfi 2022 szeptembere és 2023 májusa között rendszeresen, legalább kilenc személy, köztük kiskorú ismerőse részére is értékesített, vagy adott át kipróbálásra a kábítószerekből.

Ezzel azt követően sem hagyott fel, hogy lebukott, ugyanis 2023. január 15-én személygépkocsiját Nagykanizsán a rendőrök ellenőrzésre megállították, és járműben kábítószergyanús anyagot találtak. A lakóhelyét is átvizsgálták, ott amfetamint foglaltak le, ráadásul a férfi vérmintájából is kimutatható volt a drog. Ez nem tartotta vissza, mert pár hónappal később, 2023. július 19-én ismét Nagykanizsán ellenőrizték a rendőrök a gépkocsit vezető férfit. A járműből, majd ezt követően a lakóhelyéről megint amfetamint foglaltak le, és a szert a vérmintájából ismét kimutatták, ezért a férfit őrizetbe vették, majd letartóztatták.

A különös visszaesőnek számító nagykanizsai férfival szemben kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vádat a Nagykanizsai Járási Ügyészség, melyben pénzbüntetés kiszabása mellett több év börtönbüntetés kiszabására tett indítványt, közölte a büntetőeljárásról tájékoztatva dr. Németh Eszter, a megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője.