Megrázó sorsok, különös élettörténetek elevenednek meg a Mindszentyneum új időszaki kiállításán. A Magyar Természettudományi Múzeum és a váci Tragor Ignác Múzeum vándortárlata szeptember közepéig látogatható Zalaegerszegen. A Rejtélyek, sorsok, múmiák című anyag a váci Fehérek templomának felújítása során megtalált mumifikálódott holttesteket és a megdöbbentő felfedezés kiemelkedő jelentőségét mutatja be. Az egyedi audiovizuális technikát is magába foglaló kiállítás a múmiák saját, személyes történeteit szintén elmeséli.

Korabeli rejtélyek nyomába eredünk mi is a Zaol-podcast adásában. Vendégünk Csengei Ágota tagintézmény vezető, aki az időszaki kiállítás érdekességei mellett a Mindszentyneum nyári terveiről is beszél.