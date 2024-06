Erre utalva szerdán a Mindszentyneumban az egerszegi programokról tartott sajtótájékoztató középpontjába Kisfaludi Strobl Zsigmond 1932-ben készített, futballistát ábrázoló kisplasztikája került.

Havasi Bálint, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának főigazgatója bevezetőjében arról szólt, hogy több intézménnyel közösen 65 programot kínálnak június 22-én, mégpedig minden korosztálynak, és különösen a 16-24 éveseket szeretnék megnyerni. A témára tekintettel kapcsolódik a programhoz a ZTE futball- és kosárlabda-csapata, valamint idén először a Göcseji Dombérozó és a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság is. A főigazgató bejelentette, névtelenséget kérő zalaegerszegi magángyűjtőnek köszönhetően Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál és Kassák Lajos alkotásai is láthatóak lesznek a Múzeumok éjszakáján, és a tárlat egész nyáron látogatható lesz. Ecsedi Csenge színházrendező arról beszélt, hogy a múzeum pincéjében három workshopot tartanak színjátszásra, kreatív írói és képzőművészeti alkotások létrehozására.

Kostyál László, a múzeum tudományos igazgatója elmondta, hogy Kisfaludi Strobl Zsigmond születésének 140. évfordulójáról emlékeznek meg júliusban. Ehhez kötve egy estére kiegészül az egerszegi állandó tárlata a művész sporthoz, tánchoz kapcsolódó szobraival és az első világháborúhoz kötődő kisplasztikáival.

Kostyál László szólt arról is, hogy a Múzeumok éjszakáján mutatják be a 160 éve a városban született Háry Gyula grafikus-festőművész festményét. Ez az első a Göcseji Múzeum gyűjteményében, és az önkormányzat segítségével vásárolták meg.

Csengei Ágota, a Mindszentyneum vezetője arról beszélt, a kiemelt témához, a gólpasszhoz sikerült érdekességeket összegyűjteni például arról, hogy Mindszenty József és a futball miként kötődik egymáshoz.

Varju András, a falumúzeum vezetője arról számolt be, hogy a pajtamozijukban a 2017-es Brazilok című magyar filmet vetítik le. A Múzeumok éjszakája alkalmat ad a 33 települést összefogó Göcseji Dombérozó bemutatkozására is a skanzenben. A részletekről Magai Ágota főszervező számolt be.