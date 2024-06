A közelgő VIII. Göcseji Dombérozó a zalaegerszegi Falumúzeumban mutatta be a júliusi programját

A Múzeumok éjszakája szombati programjai keretében a Göcseji Falumúzeumban tájékozódhattak az érdeklődők a július 12-21. között megrendezendő VIII. Göcseji Dombérozó programjairól, melyek több mint 30 község részételével kínálnak kulturális, kulináris, szakrális, művészeti, építészeti, turisztikai, kirándulós és néprajzi élményeket a zalai szegek világában. A VIII. Göcseji Dombérozó részletes kínálatát Magai Ágota, Göcseji Dombérozó Egyesület vezetője ismertette, Szalai Cecília, Nova képviselő-testületének tagja pedig a 35. Novai Aratóversenyre invitált. A szegek fesztiválja 10 napos programjának egyik fő támogatója a Zala Vármegyei Közgyűlés, a testület alelnöke, Pácsonyi Imre fontos, hagyományainkat egyedi módon továbbörökítő rendezvényfolyamnak nevezte a Dombérozót, amely a kiüresedést akadályozva képes újjászervezni a közösségeket, az emberi kapcsolatokat. A programokból ízelítőt adott Schreiner Jenő prímás és zenekara, a helyi termelőket képviselték a sajt-, a pörkölttorta-, a tökmagolaj-készítők, Kovács Gyula az általa összegyűjtött gyümölcsfajtákból hozott egy nagy kosárral, de a göcseji kukoricás társasjáték is kipróbálható volt.

Nagyszabású gálaműsort adott az Albatrosz Tánc Sport Egyesület pénteken

Nagyszabású gálaműsort adott az Albatrosz Tánc Sport Egyesület szombaton a zalaegerszegi Art Moziban. A nagy múltú együttes 11 csoportja lépett színpadra 140 résztvevővel, összesen 25 koreográfiát mutatva be. Új műsorszámokat, kompozíciókat is láthatott a közönség, melyeket a hetvenes-nyolcvanas évek slágereire készített Háriné Molnár Ágnes, az együttes vezetője. Az Albatrosz táncosai nyáron több meghívásnak is eleget tesznek, és a hagyományos tábor is várja őket, de leginkább a június utolsó hetében Balatonfüreden megrendezendő Európa-bajnokságra készülnek.

Pályaorientációs napra várták a gimnazistákat Nagykanizsán

A nagykanizsai Pannon Egyetem - Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ nemrégiben sikeresen megtartotta pályaorientációs napját, amelyen a Batthyány-gimnázium diákjai szerepeltek. Az oktatók és a Vár utcai laborban dolgozók segítségével a diákok betekintést nyerhettek a laboratóriumi folyamatokba, előadásokat hallhattak a mezőgazdasági vízkezelés, a szennyvízkoncentrálás és a mikroműanyag-kutatásról is. Emellett látványos kémiai kísérleteket próbálhattak ki és láthattak a fiatalok, de nagy érdeklődés övezte a laborban való körbevezetést is.