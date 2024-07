Balatonmagyaródon szombaton tartják a falunapot. A program itt is főzőversennyel kezdődik 8 órakor, majd 13 órától kulturális bemutatók következnek. Fellép a Kendermagos dalkör, a zalamerenyei népdalkör, a völgyifalusi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület népdalköre, a Naszály zenekar, a Színe-Java színjátszókör és az Uff néptáncegyüttes. 19 órakor Tesók Attila mutatja be mulatós műsorát, majd Janov Laci szórakoztatja a közönséget. A nap során lesz tűzoltóbemutató, egészségügyi szűrés, pónilovaglási lehetőség és játszóház is.