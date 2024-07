Évek óta figyelemmel kísérjük Tüske Balázs és Mentes Attila több ezer kilométeres kerékpáros útjait, a páros most nem együtt indult útra, Balázs egymaga vágott neki a norvég túrának, s mesélte el tapasztalatait, benyomásait az északi ország tájairól, lakóiról és a kerékpáros kultúráról.

Táborhely Flekkfjord után

De miért éppen Norvégiába indult? – tettük fel a kérdést Tüske Balázsnak.

– Már régóta terveztem, hogy kerékpározzak Észak-Európában is, s Norvégia tájai a legváltozatosabbak, a legnagyobb hegyek itt találhatók, ezért ez vonzott a legjobban – kezdte. – És nem elhanyagolható tény, hogy errefelé legális a vadkempingezés, táblák jelzik a legjobb helyeket. Egyedül indultam el, egy nemzetközi buszjáratokat üzemeltető társaság menetrend szerinti járatával utaztam, amelyen korlátozottan kerékpárok is szállíthatók. Bár ez időben lehet, hogy nem a legjobb választás, de kevesebb gonddal jár, mint repülőgépen szállítani a kerékpárt, és árban is sokkal kedvezőbb, s némi hazai ellátmányt is magammal tudtam vinni, ami azért anyagilag jól jön egy ilyen túrán. A tervem az volt, hogy Norvégia déli részét járom be. Busszal Dániáig, Ålborgig jutottam, innen már csak 70 km Hirtshals, ahol át lehet kompozni Norvégia legdélebbi részére. Visszafelé pedig Oslóból indult a busz, amellyel egyetlen átszállással Győrig jutottam. Célul tűztem ki, hogy Norvégia legmagasabb hegyi útjait hódítom meg kerékpárral. Az útitervben közel 2000 km táv szerepelt, két alkalommal nemcsak kerékpározás, hanem gyalogos hegyi túra is. Nem terveztem túl az utat, hagytam rá időt, 19 napot, mert ez a vidék esősebb, kiszámíthatatlanabb az időjárás és nem szeretek esőben kerékpározni, főleg úgy, hogy utána nincs hova bemenni, megszáradni, és a szintemelkedések is keményebbek, mint itthon bárhol.

Stavanger

Forrás: Tüske Balázs

Balázs, ahogy mondta, nem gondola túl a vadkempingezős túrát, de azért a hidegebb időjárásra fel kellett készülnie.

– A szokásos felszerelésen kívül több pulóvert és hosszúnadrágot, vastagabb hálózsákot kellett eltennem, de mellette a nyári felszerelés is velem volt - folytatta. – Természetesen sátorral készültem, nem is terveztem szálláshely bérlését, hanem ha már szabad, akkor végig sátrazok. A kerékpárom közönséges mountain bike, ami erősebb alkatrészekkel szerelt, a fogaskerék-áttételekben pedig széles határok közt lehet váltani. Tudnom kell 40 km/óra körül is tekerni, ha lejtő és hátszél van, de fel kellett kapaszkodni a 18 százalékos emelkedőn is a 40-45 kg-os kerékpárral. Az energiaellátást napelem biztosította, amely a fényképezőgéphez, telefonhoz, világításhoz volt elég. Sokan méregetik miatta a kerékpáromat, hogy biztos elektromos rásegítés van rajt, de erről szó sincs.