Az új felület első adatvizualizációja egy különleges térképes tartalmat közöl. Az eddigi magyar olimpiai érmesek születési helyeit és a sportolók egyesületeinek térbeli eloszlását mutatja meg, a sportolók neve, a sportág, valamint az olimpiai játékok dátuma és helyszíne szerint. Ez a ksh.hu honlapon az olimpiai érmeseink 1896–2020 címmel található, derül ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményükből.

Az új interaktív online felülettel a KSH-nak az a célja, hogy a térbeli és statisztikai adatok összekapcsolásán keresztül, térképes adatvizualizációk segítségével mutassa be a hazánkat jellemző társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatokat. A folyamatosan frissülő és bővülő új felületen a hivatal honlapján eddig is elérhető statikus és interaktív tematikus térképek, illetve térképes alkalmazások mellett új tartalmak is megtalálhatók lesznek. Az aloldalon galériajelleggel, kulcsszavak alapján kereshető és szűrhető módon jelennek meg a térstatisztikai adatvizualizációk. Az alkalmazásban rejlő lehetőségek kiaknázásában részletes használati útmutató segíti a felhasználókat.

Az olimpiai téma után a fesztiválturizmust és a belföldi turizmust bemutató térképes tartalom közzétételét tervezi a hivatal, illetve a későbbiekben egyéb tárgykörök térképes vizualizációja is elérhetővé válik.