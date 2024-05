Lantos Csaba kiemelte, hogy Magyarország energiaszuverenitásra törekszik, tett is lépéseket azért, hogy csökkenjen az energiafüggősége a harmadik országoktól.

Lantos Csaba: Rekordmértékben nőtt tavaly hazánk naperőmű-kapacitása

Fotó: Pezzetta Umberto

GreenTech konferencia: Jelentősen növekedett hazánk napelemes kapacitása

A miniszter a legnagyobb eredmények közé sorolta a 6,3 GW feletti napelemes kapacitást, amely a világban tavaly a harmadik helyre sorolta Magyarországot a napelemmel előállított elektromos áram tekintetében. Kihívásként említette, hogy a nap- és a szélenergia időjárásfüggő, így az emiatt keletkezett energiaingadozásokat ki kell egyenlíteni az energiatárolás megoldásával. Ennek érdekében három, összesen 1650 MW teljesítményű kombinált ciklusú gázerőművet építenek fel az elkövetkezőkben. Tervezik egy hozzávetőlegesen 600 MW kapacitású szivattyús energiatározó megépítését is, és dolgoznak továbbá az akkumulátoros energiatárolás kapacitásának bővítésén. Lantos Csaba jelezte, hogy a kormány energetikai koncepciója a nukleáris energiára is épül. Ezzel kapcsolatban szóba hozta, hogy a Paks I. az ország átlagfogyasztásának egyharmadát adja. A Paks II. megépítését követően a hazai villamosenergia-szükséglet jelentős hányadát már nukleáris energia fogja biztosítani. Az energiaszuverenitás elérését szolgálva a geotermikus energia és a biomassza energetikai célú felhasználását is növelni kívánják.

A GreenTech konferencián (b-j): dr. Lepsényi István, a Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség elnöke, dr. Birkner Zoltán, a Körforgásos Gazdaság Technológiai Platform elnöke, dr. Pál Attila, a Zala Vármegyei Közgyűlés elnöke, Rigó Csaba, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Vigh László országgyűlési képviselő, Lantos Csaba energiaügyi miniszter és Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere

Fotó: Pezzetta Umberto

A GreenTech konferenciával Zalaegerszeg a klímavédelemre irányítja a figyelmet

A GreenTech konferencián köszöntőt mondott Vigh László országgyűlési képviselő, kiemelve a járműipari tesztpályán zajló kutatás-fejlesztés szerepét a zöld közlekedés és a fenntarthatóság elérésében. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere azt hangsúlyozta, hogy a nemzetközi érdeklődésre is számító rangos esemény megrendezésével a természet és a környezet védelmére irányítják a figyelmet. Szóba hozta, hogy a város klímastratégiája is erre irányul, és már számos intézkedést valósítottak meg a közintézmények energetikai korszerűsítésén át a faállomány jelentős növeléséig.

A GreenTech zöldenergia és fenntarthatóság szakkiállítást és konferenciát 2020-ban rendezte meg először Zalaegerszeg önkormányzata. Az elmúlt évek alatt a régió egyik legnagyobb zöldeseményévé vált, melynek célját a következőképpen fogalmazták meg a rendezvény honlapján. „A XXI. század első évtizedeiben egyre több kihívással nézünk szembe. A technológiai, ipari fejlődés, az innováció, a járműipar, a digitális stratégia, a telekommunikáció és számtalan más szakmai terület egyre erőteljesebben hozza felszínre környezet- és klímavédelmi szempontból is a fenntartható fejlődés kérdéskörét. Rendezvényünkkel szeretnénk bemutatni, hogy a klíma- és környezetvédelmi kérdéseket a technológiai fejlődés, a nemzeti, gazdasági növekedés és a szociális jólét kiemelt prioritásának szem előtt tartásával lehet és szükséges megoldani.”

Az ötödik alkalommal megrendezett GreenTech konferencián nyolcvan kiállító mutatkozik be, húsz szakmai, iparági bemutatót láthatnak az érdeklődők. A kétnapos rendezvény pénteki napján többek között a mesterséges intelligencia, a körforgásos gazdaság, a zöld közlekedés témakörökben hangzottak el előadások.