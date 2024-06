A rendezvénynaptár minden évben hamar betelik, rengeteg program van azon a több mint 420 településen, ahol szolgáltatásaival jelen van a cég, így nehéz eldönteni, hogy mely rendezvényeken képviseltesse magát személyesen is, mondja.

– Az Egerszeg Fesztivál azonban kihagyhatatlan, a régió egyik legnagyobb eseménye, melyen a város és a környező települések lakói is szívesen részt vesznek, így ott a helyünk – kezdte beszélgetésünket Tarr János tulajdonos ügyvezető. – Idén sincs másképp, péntek déltől vasárnap estig kvízjátékkal, gyerekjátszósarokkal, szombaton autós szimulátorral, napi nyereményekkel, soksok mosollyal készülünk, de mozgó értékesítési pontunkon akár szerződést is köthetnek vagy ügyet is tudnak intézni, ha épp ekkor tudnak erre időt szakítani.

Minden alkalommal személyesen is ellátogat a rendezvényre Tarr János, elmondása szerint jó érzés részese lenni mindannak, amit a fesztivál nyújt a kitelepülök és az odalátogatók számára is.

– Tompa Gáborral, a Kvártélyház ügyvezetőjével évek óta jó kapcsolatot ápolunk, támogatjuk a színházat és az általuk szervezett programokat. Tavaly főztünk a vadpörkölt- és borfesztiválon, ha minden a terveink szerint alakul, akkor idén is megmérettetünk a főzőversenyen, és viszünk egy kis szekszárdi bort is. A kultúra támogatása első helyen szerepel a cég életében. A telekommunikáció is a társas kapcsolatokat erősíti, akár személyes, akár vállalati szinten. Célunk, hogy bárki megtalálhassa magának a legszórakoztatóbb tartalmat akár a televízióban, akár a világhálón, mobilszolgáltatásunkkal a folyamatos elérhetőséget biztosítsuk, de legfontosabb, hogy ügyfeleink megbízható partnerei legyünk a mindennapokban.