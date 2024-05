Ezt a felvetését dr. Kocsis Gyula, az Együtt Zalaegerszegért Egyesület önkormányzati képviselője fogalmazta meg, amikor csütörtökön a múlt heti önkormányzati közgyűlés döntéseiről tartott tájékoztatót. Mint hangsúlyozta, a város vállalkozásai megfelelően gazdálkodnak, milliárdos árbevételt érnek el, és ezt is értékelve fogalmazta meg a bevezetőben említett ajánlását, amikor a Keresztury VMK vezetői posztjáról és az ezzel járó javadalmazásról döntöttek. Ez a közgyűlés fogadta el a cégek 2023-as beszámolóját, az idei üzleti tervet is, valamint döntöttek az ügyvezetők béréről, prémiumfeladatairól.

A képviselők a legutóbbi közgyűlés döntöttek a 120 éve született Keresztury Dezső domborművének felállításáról. Ehhez kapcsolódva dr. Kocsis Gyula interpellált, szóvá tette, hogy a Bartók Béla úti Keresztury-ház felújítása már nagyon időszerű lenne. A képviselő interpellált a vonatközlekedés kifogásolható minősége miatt is, kérve a polgármester fellépését. Tapasztalatai és a hozzá eljuttatott észrevételek szerint ugyanis lerobbant állapotú vagonokat közlekedtet a MÁV a fővárosba, ráadásul leggyakrabban késéssel, mondta.