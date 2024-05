A zalaegerszegi városházán tartott szerda délutáni bejelentésen Balaicz Zoltán, a város polgármestere azzal kezdte köszöntőjét: örül és gratulál minden érintett félnek a megállapodáshoz. A Széchenyi-­egyetem fontos szerepet tölt be az egerszegi felsőoktatási és kutatási programokban, számos projekt indult el, ami az egyetem és Zalaegerszeg érdekeit szolgálja.

A győri egyetem részéről dr. Kovács Zsolt elnökhelyettes azzal indokolta jelenlétüket, hogy a náluk tanuló egyetemisták jelentős része a mi térségünkből érkezik hozzájuk. A Széchenyi-egyetem dinamikusan fejlődik, és fontos számukra, hogy ne csak Győr, hanem Egerszeg térségében is ismertebbek legyenek. Az egyik összekötő szerepet most a sport töltheti be, s mint mondta, ezért is vannak most itt.

Prof. dr. Friedler Ferenc rektor azt hangsúlyozta, céljuk, hogy a fejlődésük a régióval együtt történjen. A sport fontos ebben, hiszen olyan tudást és motivációt ad a hallgatóiknak, ami rendelkezésükre kell, hogy álljon. Beszámolt tudományos sikereikről is, s ahogy a rektor kiemelte: a műszaki-tudományos életben ugyanúgy csapatban kell gondolkodni és eredményesnek lenni, mint a sportban.

Az Uni Pro Sport Kft. révén a Széchenyi-egyetem a Zalaegerszegi Vívó Egyletet és a Zalakerámia ZTE KK-t támogatja a jövőben. Darabos Géza, a ZVE elnöke köszönetét fejezte ki, hogy támogatják az egerszegi vívást, amely szintén dinamikusan fejlődik, ez a támogatás pedig számukra is a tervezhetőséget biztosítja. Megkönnyíti, hogy az olimpiai ciklushoz igazítsák a felkészülésüket, hiszen új szakmai alapokra szeretnének lépni. A Zalakerámia ZTE KK részéről Török Róbert ügyvezető úgy fogalmazott, az oktatás és a sport felelősségteljes terület, hogy milyen fiatalokat adnak majd később a társadalomnak. Hangsúlyozta: büszke, hogy itt lehet, és elsőként írhatja alá a Széchenyi-egyetemmel a megállapodást, és remélte, hogy ez hosszú távú lesz.

Mint elhangzott, a vívók 20 millió, a kosarasok 30 millió forintos támogatást kapnak, de természetesen a náluk sportolók tanulmányaik során is számíthatnak a győri intézményre.