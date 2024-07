A nyílt vízi úszók korosztályos Európa-bajnokságán, Bécsben remekül szerepelt a magyar együttes, annak ellenére is, hogy több volt az ezüst, mint az arany, ám a magyar fiatalok csak nagyon szoros csatában maradtak alul riválisaikkal. Igaz ez a Zalaco-ZÚK kiválóságára, Nagy Napsugárra is, aki a 2007-2008 születésűek között, vagyis az U16-os korosztályban indult. A 7,5 km-es távon 7495 méterig az élen állt, ám az utolsó 5 méteren belga riválisa végül jobb benyúlással megelőzte. A belga versenyzőről tudni kell, hogy egy héttel előtte, a medencéds ifjúsági Európa-bajnokságon 200 méter pillangón aranyérmes lett.

A 2005-2006-os születésűeknél Nett Viven képviselte a zalai színeket a magyar válogatottban, aki a 10 km-es versenyben, egyéniben kilencedik lett.

Mindkét zalai versenyző tagja volt az úgynevezett vegyes váltóknak. Nagy Napsugár az U14-U16-os korosztályú mix váltóban (két lány és két fiú alkotja a csapatot) a magyar válogatottban aranyérmet szerzett. Nett Vivien az U17-U19-es mix váltóban szerepelhetett, akik a negyedik helyen végeztek.

Ezek az eredmények mindenképpen biztatók. A lányok edzője, Horváth Csaba pedig kifejezetten elégedett volt a bécsi Európa-bajnokságot követően.

Mindkét versenyzőnk jól úszott, Sugi mindössze 6 tizeddel szorult a második helyre, ahogy Vivi is végig jól versenyzett, és kihozta magából a legtöbbet – értékelt Horváth Csaba. – Nagyon elégedettek vagyunk, semmiféle kritika nem érheti őket, ilyenkor boldog az edző, és remélem, boldogok a versenyzők is. A mostani Európa-bajnokság válogató is volt a szeptember elején, Szardínián sorra kerülő nyílt vízi világbajnokságra, és mindkét versenyzőnk benne van a válogatott keretében.

A Bécsben szerepelt magyar válogatott a franciák mögött a második helyen végzett az érem táblázaton egy arannyal és négy ezüsttel, viszont a pontversenyt a magyar csapat nyerte meg, amely 2021 és 2023 után harmadszor érdemelte ki a Team Trophy-t, azaz az összesített győztesnek járó trófeát.