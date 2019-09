Ha táncolsz, még a matematika is sokkal jobban fog majd menni

Tanév elején valószínűleg minden szülő átgondolja, iskoláskorú csemetéje hogyan tudja jól venni az akadályokat, mitől megy könnyebben a fejébe a tanulnivaló. Neurológusok és gyermekpszichológusok jóvoltából tudjuk, a mozgás az egyik varázslat, azon belül is a tánc segíti legjobban a kognitív, értelmi fejlődést.

A zalai gyerekek ezen a téren nem szenvednek hiányt, számos egyesület, együttes áll megyeszerte a rendelkezésükre, ha klasszikus tánccal vagy azok modern, akrobatikus vagy balettalapú változataival szeretnének megismerkedni, netán magasabb színvonalon művelni. Mi most a zalaegerszegi Körtánc Alapfokú Művészeti Iskola (AMI) modern tánc tanszakának munkáját tekintjük át. (Az iskola néptánc tagozatot is működtet ifj. Horváth Károly népzenész vezetésével, az ő sikereik is gyakran szerepelnek hasábjainkon.)

– Immár 23 esztendeje működik a modern tánc tanszakunk, ami az elmúlt két esztendőben újraindította a búcsúszentlászlói, csonkahegyháti és zalaszentiváni telephelyét is, így a városon kívül élő gyerekek sem maradnak oktatás nélkül – mondta elöljáróban Regolics Mónika, a Körtánc AMI táncpedagógusa, aki Bata Ildikóval és Szalay Tamás koreográfussal karöltve foglalkozik a jelenleg 87 tagot számláló csapattal. – Hatéves kortól 22 éves korig vannak most éppen táncosaink, elsősorban általános és középiskolás korosztály táncol a Körtánc keretei közt. Ami egymásra épülő, precíz pedagógiai program szerint moderntánc-technikákat tanít, a tanulmányi eredményekről bizonyítványt ad.

„A modern tánc a XX. század elején jelent meg a klasszikus balett ellenhatásaként. Jellemzője a testrészek elkülönített mozgása (izoláció), a felsőtest erőteljes használata (contraction-release), párhuzamos lábtartások (parallel pozíciók), ritmikai játékok használata. Világszerte sokáig az egyetlen művészi táncfajtának a klasszikus balettet ismerték el, viszont az a táncstílus olyan alkati sajátosságokat követelt, mely keveseknek adatott meg, illetve olyan kötött mozdulatvilágot hordozott, mely kevés teret biztosított az önkifejezésnek. A modern tánc mára folyamatosan bővülő gyűjtőfogalom, újabb és újabb táncstílusok kapcsolódnak hozzá. A stílus lényege, hogy testünk egyes mozgásközpontjai egymástól függetlenül mozogjanak” – olvasható a tagozat éves beszámolójában.

– A tanszak növendékei heti 4×45 percben ismerkedhetnek a tánctechnikákkal, ebből két óra egyszersmind beszámítható a mindennapi testnevelésórákba is – tájékoztatott Regolics Mónika, hozzátéve, az állami normatívából, önkormányzati támogatásból és szerény tandíjból gazdálkodó tagozat fogadja a hátrányos helyzetű vagy speciális nevelési igényű gyerekeket is, hiszen nekik van legnagyobb szükségük az önbizalom erősítésére, a sikerélményre, a helyes testkép kialakítására. – Jár hozzánk cukorbeteg kislány is, aki a közösségben felszabadultan érzi magát, s kapunk visszajelzést arról is, hogy a hozzánk járók ügyesebbek az iskolai szereplésben, versmondásban, órai munkában, például matematikából is jobb eredményt érnek el. Az agy fejlődését szolgálja a komplex igénybevétel: a ritmus, a zene követése, a test képességeinek tudatosítása, a térbeli tájékozódás, a lépés- és mozdulat­sorok memorizálása.

Zalaegerszegen a Kereszt­ury VMK-ban találtak otthonra, de a három község iskoláiban is jól felszerelt, rúddal, tükrökkel ellátott termekben dolgozhatnak. A tehetséggondozó munka eredményeit a versenyeken elnyert számos díj fémjelzi, valamint az is, hogy növendékeik egy része itteni tanulmányai után a profi táncművészpályát választotta, s a budapesti, győri vagy pécsi táncművészeti szakközépiskolába megy tovább.

A tanultakat általában helyi rendezvényen, kulturális seregszemléken, városi fesztiválokon, falunapokon, felvonulásokon, iskolai eseményeken és a hagyományos karácsonyi elő­adáson mutathatják meg a táncosok, de természetesen a nekik szóló versenyeken is állandó indulók. Okleveleik számossága jelzi az oktatás színvonalát. A csend hangjai című táncszínházi előadással 2018-ban első helyezést nyertek a XVI. Országos Táncjáték Fesztiválon, az idei Press Dance Nemzetközi Táncversenyen pedig a Girls Like You moderntánc-­koreográfia lett az első a kategóriájában. Áprilisban zajlott a XI. Dunántúli Táncverseny Sümegen, itt az Egy új élet koreográfiájuk lett a legjobb.

– Iskolánk rangos vendégrendező-koreográfussal dolgozik. Szalay Tamás Bánffy Miklós-, Lyra-, Jeszenszky Endre- és Moderntánc Pedagógus nívódíjas, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének birtokosa – mondta Mónika. – Vele táncszínházi produkciókra is vállalkozhatunk, idei tervünk a Kis gyufaárus lány bemutatása.