A politikus felidézte, a több mint két éven át tartott munkálatoknak köszönhetően szép és modern bolt jött létre, közösségi térrel, akadálymentes vizesblokkal, raktárakkal, s kialakítottak egy dohányüzletet is.

– Sőt, még egy defibrillátor is helyet kapott a boltban, reméljük nem lesz rá szükség – tette hozzá Nagy Bálint. – A kisbolt egy településen nemcsak a vásárlás, hanem a közösségi élet egyik színtere s találkozási pont is. Örülök, hogy mindennek előnyét a zalamerenyeiek is élvezhetik.

A kisbolt biztosítja a helyiek mindennapi szükségleteit

Forrás: ZH

Ódor Ágota egyéni vállalkozóként működteti az üzletet, amelynek megújításához az MFP mintegy 50 millió forintot biztosított.