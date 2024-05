A szombati zenés est megnyitóján Bécs Tiborné polgármester arról beszélt, hogy a község fejlesztése mellett a közösségi élet megerősítése, jobbá tétele, illetve a település lakosságának összekovácsolása az önkormányzat fő szándéka, ezt a célt szolgálja a fesztivál is. Maga a pünkösd is a közösséghez való tartozás erősítésének a jelképe, hiszen az egyház születésnapja, amikor a keresztények a Szentlélek eljövetelét, az élet szeretetét ünneplik. A rendezvényen ezt követően mulattató énekesek mutatták be műsorukat. Fellépett Ditta, Szekeres Sándor, Knoll Paulina, Esteban és Liza, valamint Hegedűs Erzsébet, alias Mercy is.

Másnap az egykori Szegi Suli épületében rendhagyó kiállításmegnyitót tartottak, ahol a kőzségben három éve letelepedett művészpár, Toró Annamari és Kacsó István mutatkozott be az érdeklődők előtt. Nemcsak műveiket tárták a művészetpártolók elé, de az alkotás folyamatába is bepillantást engedtek, illetve kötetélen beszélgetésre is meginvitálták a jelenlévőket. A kiállítás megnyitója előtt Bécs Tiborné arról beszélt, hogy a művészpár kustánszegi letelepedésének köszönhetően újra élet költözött az egykor zsibongó iskolaépület falai közé, hiszen az önkormányzat támogatásával Toró Annamari és Kacsó István itt alakították ki műtermeiket.

Toró István bemutatkozásként elmondta: mindketten Erdélyből származnak, s bár régóta ismerősök voltak, de 1984-ben egymástól függetlenül kerültek Magyarországra, tanulmányaik folytatása miatt. Toró Annamari ezt követően a kecskeméti rajzfilmstúdióban helyezkedett el, Kacsó István pedig mint reklámgrafikus dolgozott. Kustánszeget – amelynek létezéséről 2021 húsvétjáig nem is tudtak – azért választották lakhelyüknek, mert Annamari egészségügyi problémáira a hévízi tó kínál megoldást, így annak közelsége volt az egyik szempont, másrészt idős szüleik miatt mindenképpen földszintes, kertes házba szerettek volna költözni, amit a Göcsejben találtak meg.

- Nagy szerencsénkre ezen a településen műterem is rendelkezésünkre áll, amelynek hatalmas tere nemcsak az alkotáshoz, de kiállításokhoz, vagy akár gyermekekkel való foglalkozáshoz, művészeti terápiához is alkalmas – folytatta Toró Annamari. – Itt ugyanis lehetőség van arra, hogy a bennünket körülvevő háborgó világot lecsendesítsük egy kicsit. Ez a tárlat alkalom arra, hogy bemutatkozzunk a falu számára, de egyben műhelykiállítás is, amely során az érdeklődők akár a vázlatfüzeteinkbe is betekinthetnek, hogy ezáltal megismerjék az alkotás folyamatát. Az itt látható képek számos más kiállításon is szerepeltek már, s miután a különböző technikával készültek, ezért egy gyűjteményes tárlatnak is nevezhetjük.