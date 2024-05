Lőrincz Bence is eredményes volt az elmúlt hétvégén a labdarúgó NB III Délnyugati csoportjában, amikor csapata, az FC Nagykanizsa hazai pályán 3-1-re verte a Ferencváros II-t és a sikerrel egyébként, egy fordulóval a zárás előtt bebiztosította bronzérmét. A zalai gárda sikere mellett a hazaiak 27 éves szélsője számára egyénileg is fontos volt ez a gól, a csoport góllövőlistáján ugyanis egy találatra felzárkózott az éllovas mögé: az iváncsai Bányai Péter 21-szer volt eredményes, Lőrincz pedig hússzal áll. Vagyis ha a zalai játékos a záró körben (a Bonyhád vendégeként) eggyel több gólt szerez, mint riválisa, utoléri őt, ha pedig kettővel, akkor ismét „szólóban” végez az élen, mint egy éve. Bányai egyébként a 24. forduló óta nem talált be, Lőrincz viszont hat gólt is szerzett ez idő alatt.