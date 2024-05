Ernst Fuchs képei a Galéria és Múzeum 2009-ben elindított, A világhírű képzőművészet nagyjai Lendván projekt keretében érkezett a határ menti kisvárosba. E sorozat révén a korábbi években olyan ismert festők és grafikusok művei kerültek már bemutatásra a Galéria és Múzeumban, mint Andy Warhol, Salvador Dali, Goya, Rembrandt, Picasso, Marc Chagall, Giorgio de Chirico vagy Victor Vasarely. A pénteki kiállításmegnyitón Baumgartner Dubravko, az intézmény igazgatója büszkén utalt erre a nem mindennapi sorozatra, mint mondotta, a projekt keretében olyan kiállításokat valósítottak meg, amelyek abban a formában még nem kerültek a nagyközönség elé. Ernst Fuchs művei például most először láthatóak önálló kiállításon Szlovéniában.

– Ernst Fuchs művei azok számos aprólékosan kidolgozott részletével és a különböző interpretációkat lehetővé tévő rejtett üzeneteikkel máig élőek és egyedülállóak, még ha sokak számára szokatlanok is – mondta az 1930 és 2015 között élt osztrák képzőművészről a múzeumigazgató, majd azzal folytatta, ahogy a fantasztikus realizmus óriása, úgy közintézetük is az eredetiségre, másságra törekszik, amivel túlszárnyalják a hagyományos múzeumi kereteket.

Magyar János, a város polgármestere ugyancsak A világhírű képzőművészet nagyjai Lendván projekt méltatásával kezdte köszöntőjét. Úgy fogalmazott: immár 15 éve látják vendégül a világviszonylatban is legnagyobbnak számító művészek alkotásait, s ezek a tárlatok számos művészetkedvelőt vonzanak a muravidéki városba. Utalt arra is, hogy a Lendván bemutatott képeket – köztük Ernst Fuchs műveit is – olyan magángyűjteményekből kölcsönzik, amelyek egykor megalapozták a közgyűjtemények, a nemzeti galériák vagy múzeumok létet.

A lendvai kiállításon Ernst Fuchs 80 alkotása tekinthető meg. Az osztrák képzőművész munkásságát dr. Janez Balazic művészettörténész foglalta össze. Mint írta: műveinek vezérfonalát a szerelem és halál egybefűzése adja. Ezt helyenként a vágy, a kéj, a boldogság, a szomorúság vagy a mulandóság részleteivel egészíti ki. Fuchs alkotásai tükröt tartanak a kornak, amelyben élünk, továbbá kérdéseket vetnek fel a szerelemről, szépségről, szexualitásról és a mulandóságról.