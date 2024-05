Nos, ennek bemutatására pünkösdhétfőn a 28. alkalommal nyílt lehetőség a prószafesztiválon a Gébárti-tónál. A gáttól délre, a Szentmártoni-patak völgyében a Prósza utcában felállított hosszú sátrakban 28 csapat veselkedett neki a megméretésnek. Köztük az ICON Ingatlaniroda, ráadásul versenyzőik gondoltak pünkösd ünnepére, erre utalt a standjuknál kalitkában két galamb is, mert a galamb a Szentlélek jelképe. De nemcsak ez állította meg az érdeklődőket az asztaluknál, a választékuk is egyedire sikerült, szerepelt benne cukkinis prósza pestós-paradicsomos mozzarellával, a hagyományos prószaalapot grillhúsos-salátás, kapros-juhtúrós változatban kínálták, a klasszikus ízesítést pedig a sajtos-tejfölös, illetve a kolbászos-lilahagymás jelentette.

Az érzékeny gyomrúak sem maradtak éhen, mert lehetett találni prószát glutén- és tejmentes változatban is. De za igazán finom, a hagyományos, vallották a Magyar Vöröskereszt hajléktalan gondozási központjának szakembereiből verbuválódott csapat tagjai: szerintük hagyma, szalonna kell bőségesen a prószába. Ez a legjobb recept, amit igazolt, hogy ez a kevercs tavaly kategóriagyőzelmet hozott számukra, amit az asztalukon álló serleg is hírül adott az arra járóknak. Köztük a Tóth Endre mesterszakács vezette öttagú zsűrinek – Pörzséné Devecz Sarolta többszörös prószasütőbajnok, Horváth Mária mesterszakács, Nagy Zsuzsanna, a KISOSZ zalai titkára, Takács Pál, a Piccolo vendéglő tulajdonosa –, ők díjazták a hagyományos és a különleges prószákat, valamint harmadik kategóriaként a tálalást, a vendéglátást is értékelték. A finom falatok mellett a kulináris élvezetekhez kulturális élményeket is kínáltak a rendezők táncos, zenés előadásokkal. S hogy ne csak a pünkösdhétfői finom falatokra, jó muzsikára lehessen emlékezni, a gyerekekkel kilátogató családok számára játszóház, kézműves foglalkozás, mesterségbemutató, kirakodóvásár kínált élményeket a 14. Családi pünkösd jegyében.