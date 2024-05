Kecskemét–ZTE FC 2-1 (0-1)

Kecskemét. Jv.: Pintér ( Aradi, Belicza.

Kecskemét: Kersák - Szűcs, Belényesi, Szabó A. (Lukács, 73). - Májer, Nikitscher (Szendrei Á., 87.), Helmich, Zeke - Banó-Szabó (Vágó, 75.), Horváth K., Pálinkás. Vezetőedző: Szabó István.

ZTE FC: Gyurján - Szendrei, Evangelou, Safronov, Medgyes (Croizet 37.) - Sankovic, Bedi - Mim, Sajbán (Kovács B., 72.), Kiss B. (Németh, 72.) - Mance (Gruber, 72.). Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerzők: Nikitscher (63.), Pálinkás (88.), illetve Sajbán (22.).

Sárga lap: Horváth (61.), Pálinkás (64.), illetve Evangelou (64.).

A találkozó előtt Horváth Krisztofert köszöntötték a hazaiak, hiszen a fiatal játékos első kecskeméti játékosként bekerült a labdarúgó Európa-bajnokságra készülő keretbe. Részben zalai siker is ez: a Torino játékosaként kölcsönben Kecskeméten futballozó 22 éves Horváth Krisztofer a ZTE FC utánpótlásában pallérozódott és a zalaiaktól került ki 2019 telén Olaszországba. A találkozó tétje mindkét csapat számára azonos volt, hiszen győzelem esetén felléphettek volna a hatodik helyre.

Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője kényszerűségből is változtatott kezdőcsapatán, hiszen a kapus, Dombó Dávid megsérült, így a bajnokság utolsó, 33. fordulójában Gyurján Márton védte az egerszegi kaput. Akinek a 10. percben máris egy nagyot kellett hárítania, hiszen Szendrei hazaadott, de nem észlelte, hogy Horváth Krisztofer még a zalai kapu előtt "portyázik". Lesről így szó sem lehetett, de Gyurján szépen védett. A ZTE FC nem kapkodott, várt a lehetőségre és a 22. percben Sajbán remek alakítása hozta meg a vezetést a zalai együttes számára. A zalai támadó visszafele cselezett, majd kissé balról, félfordulattal, jobbal 20 méterről hatalmas gólt lőtt a bal felső sarokba, 0-1. Remek mozdulat volt ez, a KTE pedig a bekapott gól után érezhetően fokozni kívánta az iramot, de a ZTE maradt a veszélyesebb. A 30. percben Mance balról lőtt, Kersák nagyot védett. de vendégoldalon még a félidő előtt egy kényszerű csere következett, hiszen Medgyes megsérült, akit Croizet váltott. Ettől függetlenül az első félidő minden a zalaiak akarata és terve szerint alakult. Kettőt is változtatott együttesén Szabó István, a Kecskemét mestere, ami jelezte egyben azt is: nem volt elégedett csapata addigi teljesítményével. A második félidő elején igyekezett a házigazda javítani helyzetén, de nem nagyon tudta zavarta hozni a ZTE FC csapatát. Azt a ZTE FC-t, amely a tavaszi eredmények alapján a bajnok FTC mögött a második legtöbb pontot szerezte és a második legtöbb gólt lőtte. Közben a pályán a Kecskemét fokozta a nyomást, a ZTE kissé visszahúzódott, így kevesebb támadást is vezetett. A 63. percben Horváth jobb oldali szabadrúgása után Nikitscherhez került a labda, aki éles szögből, balról a fejek fölött a ZTE kapujába lőtt, 1-1. Egyáltalán nem volt ez szalonremire emlékeztető zárómérkőzés, előbb a ZTE reklamált, hogy elmaradt egy 11-es (Mimet lökte meg Szabó A. hátulról), majd egy kecskeméti lehetőség maradt ki. Az egy pont a zalaiaknak egy helyet jelentett volna a hetedik pozícióra, hiszen az MTK-t megelőzhették ezzel, a Kecskemét viszont maradt volna kilencedik. Aki nyer, az viszont hatodik, és ez maradt a tét a lefújásig. A 82. percben ott volt a lehetőség a ZTE FC előtt, hiszen Mim jó helyzetből lőtt, de pont Lukácsot találta el, így a labda nem jutott a kapuba. Nem maradt döntetlen a mérkőzés, ugyanis a 88. percben Szendrei lövését még kiütötte Gyurján, de a kipattanót Pálinkás 4 méterről a kapuba fejelte, 2-1. Ez a kihagyás elég volt a mérkőzés elvesztéséhez, a Kecskemét a hatodik helyre lépett fel, a ZTE FC pedig a kilencedik helyen zárt.

A ZTE FC tavaszi menetelése előtt le a kalappal, ahonnan indult Márton Gábor legénysége, ez a kilencedik helyezés is jó eredmény. És csak egy kicsi kellett volna még a hatodik pozícióhoz.