Hintóval és háztájival érkezett a miklósfai Mikulás

A település nem csak finom savanyított répájáról és rendezett portáiról híres. Abban is különleges, hogy a télapó „dupla alakban”, rendhagyó módon érkezett a gyerekekhez szombaton.

A finn mikulás miklósfai helytartójának székhelyén, a Mindenki Házában és annak környékén lázas készülődés zajlott a hétvégén. Az épület előtt nem mindennapi jármű pihent: a háztáji, plüss rénszarvasfejjel és fényfüzérekkel feldíszített kistraktor valamint a régimódi, fehér lovak vontatta hintó csak arra várt, hogy ajándékokkal megpakolja a nagyszakállú és népes segítőcsapata, akik a helyi Közművelődési és Városszépítő Egyesület fiatal generációját erősítik lelkes lokálpatriótaként a hétköznapokban. Az egyesület egyik tagja, Radics Bálint elárulta: közel kétszáz, miklósfai kisgyerek írt vagy rajzolt a télapónak, amiket aztán a picik – szüleik segítségével – a településrészen elhelyezett mikulás postaládákba dobtak. Ám a közösségi oldalt is jó pár lurkó vette igénybe, hogy álmait tolmácsolja a télapónak.

-Nagyon sok megható levelet kapott a mikulás – mondta Radics Bálint. – Természetesen, minden kisgyermekhez el is látogatott, aki várta. Azonban egyedül nagy munka lett volna neki. Ezért még egy télapó is munkába állt. Segítőik, köztük krampuszok kíséretében jártak házról házra: a járványügyi előírásokat szem előtt tartva. Fontosnak tartottuk, hogy még a jelenlegi helyzetben is örömet tudjunk szerezni a gyerekeknek. A hagyományos ünnepi műsorra idén nem kerülhetett sor a Mindenki Házában, ugyanakkor nem szerettük volna, ha a kicsik kimaradnának a meglepetés öröméből, a mikulás ünnepének varázsából. Ezért a télapó látogatott el hozzájuk és az ablakba, a házak elé kihelyezett kis cipőkbe ajándékot adott – összegezte az egyesületi tag.