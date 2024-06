Az egyetem rektora, dr. Gelencsér András a ceremónián elmondta, a megállapodás az évek óta zajló folyamat egyik állomása, hiszen több szakmaterületen született már hasonló, kölcsönös szövetségen alapuló együttműködés a szakképzési centrumokkal, nemcsak Zalaegerszegen. Az egyetem is szakképző intézmény, hiszen szakmára képez a felsőoktatás is, hangsúlyozta. Az együttműködés a szakterületek illesztéséről szól, amely megkönnyíti a középiskolások számára az egyetemre való belépést. Korábban többek között közgazdász, illetve mérnöki képzési formák összehangolása kapcsán kötöttek szerződést, most a logisztika területére dolgoztak ki a zalai oktatók, tanárok tananyagot összehangoló oktatási csomagot. Dr. Palányi Ildikó rektor, a keszthelyi közgazdasági szakközépiskola részéről pedig Kiss Gábor alkotta meg az együttműködés alapjául szolgáló programot, mondta a rendezvényen Decsi Péter, a PE Zalaegerszeg Egyetemi Központ főigazgatója, hozzátéve, jó a kapcsolat a környékbeli középiskolák mindegyikével.

Vizlendvai László a ZSzC főigazgatója arról beszélt a megállapodás aláírása előtt, hogy a hasonló együttműködés tapasztalatai mutatják, a hallgatók creditpontokra válthatják a középiskolából hozott szakismereteket, a tanulmányaik így hasznosulnak, ráadásul hamarabb megismerik az egyetemi követelményeket és a felsőoktatás világát.

Csillag Zsolt, a veszprémi központú egyetem kancellárja hozzátette, arra törekszenek, hogy az oktatási rendszer ne szigetszerűen működjön, egymásra épüljön a középiskola és az egyetem követelménye, gördülékeny előmenetelt biztosítva illeszkedjen egymáshoz és a munkaerőpiac igényeihez. Ma semmiből sincs túlképzés, jelezte, akkora a kvalifikált munkaerő hiánya a gazdaságban, az egyetemi diplomások számát tekintve utolsó előttiek vagyunk az Európai Unióban.