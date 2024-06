Hétfőn délben, ottjártunkkor a négy, egy-egy külső szakértővel kiegészült vizsgabizottság már a feleleteket és a szakdolgozatokat megvédő szóbeli kiegészítéseket értékelte, majd bizottságonként tájékoztatta a hallgatókat az eredményről. Dr. Palányi Ildikó a Gazdálkodási Kar dékánja lapunknak elmondta, gazdász és gazdasági informatikus szakokon felsőoktatási szakképzésben részt vevők is számot adtak a tudásukról.

Bizottsági eredményhirdetés a gazdálkodás-menedzsment szakon

Fotó: Pezzetta Umberto

A dolgozatok között számos aktuális témát érintővel találkoztak, az egyik legfontosabb a kis- és középvállalkozások finanszírozása volt, de a Covid19-nek a gazdaságra gyakorolt hatása is naprakész kutatást és tájékozottságot igényelt. A gazdálkodás-menedzsment bizottságban nemzetközi gazdaságtörténeti jelentőséggel is bíró államvizsga munkával is találkoztak. Palányi Ildikó a Nagyné dr. Halász Zsuzsanna adjunktus, Csalló Andrea, a Számpont Kft. ügyvezetője alkotta bizottság elégedettségékről számolt be a hallgatóknak, a befektetett munka meghozta a gyümölcsét, a diákok jó színvonalon feleltek meg az elvárásoknak. A legjobbakat várják vissza mesterképzésre, illetve a felsőoktatási szakképzésben végzetteket az alapképzésre.

-Gazdálkodás-menedzsment szakon végeztem el az alapképzést, a szakdolgozatomban azt vizsgáltam, hogy az orosz-ukrán háború milyen hatást gyakorol a magyarországi gazdaságra, kereskedelemre, iparra, ehhez aktuális nemzetközi, főleg angol nyelvű és hazai forrásokat használtam, a téma szakirodalma inkább az interneten bőséges - mondta a zalaegerszegi végzős, Molnár Máté. - A feleletemben kitértem az infláció okozta problémákra is. A mesterképzést még fontolgatom, a legközelebbi tervem Budapesthez kötődik, ott szeretnék a versenyszférában tapasztalatot szerezni.

Mint az eredményhirdetéskor kiderült, Molnár Máté jelesre teljesítette a záróvizsga követelményeit.

A diplomaosztó ünnepségre július 12-én kerül sor a PE zalaegerszegi kampuszán.