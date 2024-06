Mindezt Vida László, a város újonnan megválasztott, de a hivatalát csak október elsejével elfoglaló polgármestere, és Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is kiemelte köszöntőjében. Mindketten úgy fogalmaztak: van oka ünnepelni a közösségnek. A Fidesz-KDNP jelöltjeként induló Vida László emellett arra is utalt, hogy a rendezvény során azt a májusfát is kitáncolják, amelynek a szalagjai közül a narancssárga a legdominánsabb.

– A népi hagyomány szerint nemcsak az udvarló állíthatott a hajadonnak májusfát, hanem szeretete jeleként a legidősebb fivér, vagy akár az édesapa is – magyarázta Vida László. – A narancssárga színt ilyenkor használták. Bő egy hónappal ezelőtt, egy késő tavaszi délutánon mi a városnak állítottuk a fát szeretetünk és elkötelezettségünk jeleként.

Cseresnyés Péter többek közt arról beszélt, hogy a közelmúltban narancssárga dominanciájúvá vált város új lehetőséget kapott arra, hogy élete pezsgőbbé váljon, hogy fejlesztéseket valósítson meg Ehhez a település menedzsmentje mellett a helyi lakók további támogatására és összefogására is támogatására lesz, amihez a jelenlévők segítségét kérte.

– Emellett azt is kívánom önöknek, hogy érezzék jól magukat, és teremtődjék hagyomány ezzel az ünnepséggel – fordult a jelenlévőkhöz a képviselő. – Egyrészt egy búcsúi ünnepi tér legyen itt, hogy minél többen tudjanak találkozni egymással, ismerősökkel, barátokkal, és maradjon meg a májusfa állítás és kitáncolás szokása itt, Letenyén, az egyedutai városrészben, és kívánom azt is, hogy Letenye végre induljon el a fejlődés útján.