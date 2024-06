Szerdától vasárnapig tartott a a Szegeden rendezett idei kajak-kenu Európa-bajnokság, amin a magyra válogatott 10 arany-, 6 ezüst-, és 4 bronzérmet szerzett. Az érmesek sorában pedig immár ott van egy kanizsai versenyző, Kurucz Levente neve is, aki Opavszky Márkkal (MTK) kajak kettes 200 méteren szerzett bronzérmet pénteken, amikről már mi is beszámoltunk. Kurucz Levente szombaton K-1 200 méter egyesben is bejutott a döntőbe, ahol végül a 8. helyen végzett.

A 21 éves kanizsai kajakos vasárnap már odahaza, Nagykanizsán pihent és érthetően elégedett volt teljesítményével. A megszerezett bronzérem ugyanis visszaigazolása volt annak a kemény munkának, amit tavaly ősztől elvégzett Opavszky Márkkal. Életük első felnőtt érmét szerezték meg valamely világversenyen, és a szakma is elismerően nyilatkozott erről. Ám, hogy ő miként vélekedik saját teljesítményéről, ezt kérdeztük Kurucz Leventétől.

Útban a bronzérem felé, elöl Kurucz Levente, mögötte párostársa, Opavszky Márk Fotó: MTI

- Nagyon nagy dolognak tartom a megszerzett bronzérmet, s amikor beértünk a célba, én tudtam, hogy dobogósok vagyunk, csak az volt a kérdés bennem, hogy ezüst-. vagy bronzérmesek lettünk-e - válaszolta a fiatal kajakos. - Péntekre már jobb erőben voltam. Kedden megbetegedtem, antibiotikumot szedtem, hogy egyáltalán el tudjunk indulni az Eb-n. Az előfutamok során nagyon érződött, hogy nem vagyok teljesen egészséges, de pénteken már jobban ment és szerencsére a középdöntőből simán továbbmentünk a fináléba. Ugyanígy, az egyesben megszerzett nyolcadik helyezéssel is elégedett vagyok, pont az előzmények miatt. Aminek örültem, hogy megelőztem a korosztályunk favoritját, a portugál srácot.

No igen, hiszen Kurucz Levente is még az U23-as korosztály tagja, tehát még ebben is bizonyíthat. Viszont az, hogy 200 méteren indultak az Eb-n azok után, hogy egész évben 500 méterre készültek, szóval, az átállásra sem volt sok idejük... A május eleje óta tartó válogatókon kétszer a legjobbak lettek, benne a szintén Szegeden rendezett világkupa negyedik helyezéssel, aztán ádáz csata zajlott köztük és a Nádas Bence, Tótka Sándor párossal, és csak "szétlövésben" maradtak alul velük szemben, így az eldőlt, hogy Nádasék indulnak az olimpiai számban, K-2 500 méteren Párizsban.