Évadzáró társulati ülés a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban

A Hevesi Sándor Színház nézőszáma már majdnem újra eléri a Covid előtti időszakot. A 2023/2024-es évadban 73 ezer néző, 8827 bérletes látogatta a fennállása 40. évfordulóját ebben a szezonban megünneplő teátrumot, mely ezúttal hat nagyszínpadi produkcióval, két Tantermi Deszka bemutatóval, 257 előadással várta visszapártoló közönségét. Minderről dr. Besenczi Árpád igazgató az évadzáró társulati ülés keretében tájékoztatott. Hozzátette, a színház épületének két éve bejelentett felújítása halasztódik, s a TAO-támogatás szisztémája is a múlté, az előadóművészeti pályázatokon 27 millió forintot nyertek, és a halaszthatatlan eszközbeszerzéshez is sikerült 55 millió forintot szerezni. Utóbbiból a fény- és hangtechnika elöregedett eszközeit cserélhetik le. Megújulhat a nem biztonságosan működő teherlift és az ügyelői rendszer is. Az évad legtöbbek által megtekintett előadása az Indul a bakterház volt. A társulat augusztus 26-án kezdi meg a következő évadot, de addig is szerepel a Vidor Fesztiválon, a veresegyházi Mézesvölgyi Fesztiválon. Az eseményen a hagyományokhoz híven átadták a teátrum és a pártolók díjait az arra érdemeseknek.

A zenés programok vonzották a legnagyobb tömeget az EgerszegFeszten

Az EgerszegFeszt legnagyobb tömegeket vonzó programjainak ezúttal is a koncertek bizonyultak, péntek délutántól vasárnap estig két színpadon párhuzamosan zajlottak az események. A Dísz téren több helyi kötődésű formáció lépett fel, míg a Kazinczy téren felállított nagyszínpad igazi közönségkedvenc előadóknak adott helyet. Utóbbiak közt volt a Punnany Massif, valamint az idén fennállása 25 éves jubileumát ünneplő Magna Cum Laude is, amely ráadásul a zalaegerszegi koncertjét megelőző napokban vehette át a legjobb zenekarnak járó Petőfi Zenei Díjat. Ugyancsak szombaton tartotta speciális fesztiválkoncertjét barátaival közösen a dalszerző-előadóművész Hrutka Róbert, az énekes-gitáros a közelmúltban elhunyt Tompos Kátyáról is megemlékezett a neki ajánlott Törékeny jégen című dal előadásával. Vasárnap este Ganxsta Zolee és a Kartel adott koncertet a fesztivál nagyszínpadán, soraiban Vilkóval, azaz Takács Vilmos gitárossal, aki Zalaegerszegről indulva vált az ország egyik legismertebb zenészévé, majd a hazai könnyűzene legújabb generációjának egyik népszerű előadója, Beton.Hofi lépett még fel.