42 fő koronavírusos Zala megyében – Mutatjuk Balaicz Zoltán szerdai közleményét

Tegnap jelentettük be, hogy az önkormányzat és a Zalaegerszeg Innovációs Díjával kitüntetett Mould-Tech Kft. együttműködésében elkezdődött az egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak ellátására a plexiből készült egészségügyi pajzsok gyártása. A pajzsokból 300 darabot a Városházára szállítottunk, melyeket részben a saját városi ellátórendszerünk intézményeibe juttatunk el, részben pedig az állami intézményeknek adományozzuk őket (pl. megyei kórház, pózvai idősotthon, stb.). Emellett 2 ezer darabot az Országos Mentőszolgálat rendelt meg tőlünk.

A 300 pajzs elosztása a következő képpen történik:

– Háziorvosi rendelőinkbe: 34 darab

– Gyermekorvosi rendelőinkbe: 16 darab

– Fogorvosi rendelőkbe: 34 darab

– Ügyeletre: 8 darab (plusz 100 darab mosható maszk a Munkácsy szakiskola és a színház dolgozóinak jóvoltából)

– Idősek Otthonába, Idősek Gondozóházába és a Nyugdíjas Otthonházba: 24 darab (plusz 100 darab mosható maszk a Munkácsy szakiskola és a színház dolgozóinak jóvoltából)

– Mandulavirág fogyatékkal élők otthonába: 5 darab

– Volt Pais iskolában működő idősotthonba: 5 darab

– Adomány a pózvai idősotthonnak: 20 darab

– Adomány a Zala Megyei Szent Rafael Kórháznak: 130 darab (plusz 100 darab mosható maszk a Munkácsy szakiskola és a színház dolgozóinak jóvoltából)

– Adomány a művese állomásnak: 10 darab ((plusz 50 mosható maszk a Munkácsy szakiskola és a színház dolgozóinak jóvoltából)

– Adomány a hajléktalan szállónak: 4 darab (plusz 100 darab mosható maszk a Munkácsy szakiskola és a színház dolgozóinak jóvoltából)

– Tartalék: 10 darab

Korábban beszámoltam róla, hogy a Szerszámsziget Kft. közvetítésével sikerült ezer darab FFP2-es maszkot beszereznünk. Ezeket a következő képpen osztottuk el:

– Háziorvosok: 100 darab

– Gyermekorvosok: 50 darab

– Fogorvosok: 100 darab

– Közterületfelügyelet: 50 darab

– Városháza porta, beléptetés: 30 darab

– Idősek Otthona, Idősek Gondozóháza, Nyugdíjas Otthonház: 50 darab

– Temetkezési ágazat: 50 darab

– Ügyelet: 200 darab

– Városi intézményi tartalék: 370 darab



FFP3-as maszkokat rendkívül nehéz beszerezni, ebben az Alpha-Vet Kft. volt segítségünkre, és így 100 darab, cserélhető szűrővel ellátott FFP3 maszkot is tudtunk vásárolni:

– Ügyelet: 50 darab

– Idősek Otthona, Idősek Gondozóháza, Nyugdíjas Otthonház: 20 darab

– Adomány a Zala Megyei Szent Rafael Kórháznak: 25 darab

– Városi intézményi tartalék: 5 darab

-Vásároltunk hét darab homlokhoz tartható, érintés nélküli elektronikus lázmérőt. Ezek elosztása:

– 1 darab az Idősek Otthonának

– 1 darab a Nyugdíjas Otthonháznak

– 1 darab a volt Pais iskolában működő idősek otthonának

– 1 darab a Máltai Szeretetszolgálatnak

– 1 darab a Városháza portájára

– 2 darab az ügyeletre



Az elmúlt három hétben 45 ezer (!) lakossági maszk készült el, ezek steril csomagolása, hajtogatása és borítékolása után a posta dolgozói vitték ki a címekre. Köszönet a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ minden dolgozójának, az önkénteseknek és a postásoknak! Hétfő délután újabb 5 ezer maszk készült el, ma és holnap pedig szintén 5-5 ezer. Ha ezeket is postára adják, akkor e hét péntekre végzünk valamennyi állandó lakcímmel rendelkező zalaegerszegi polgár ellátásával. Mi a küldési sorrend? A címek a lakcímnyilvántartóban szereplő állandó lakcímek szerint lettek nyomtatva, de mivel egyszerre sokan dolgoznak rajta, nincs benne semmi sorrendiség, csak ahogy a kupacokkal végeznek az önkéntesek. Így lehet olyan, hogy egyes családtagok megkapták, mások még nem. Miért külön kapja mindenki? Mert adott, hogy a postán egy boríték milyen vastag lehet és maximum mekkora súlyú. Három vagy négy maszk nem fér bele egy közepes borítékba, arra pedig már nincs energiája az önkénteseknek, hogy válogassanak és még boríték méreteket is rendezzenek. Kérem tehát a következő pár napban mindenkinek a türelmét. Fontos: ezek a maszkok sem tudják megakadályozni, hogy valaki elkapja a vírust. A fő céljuk az, hogy viselőjük ne adja tovább a fertőzést. A betegek nagy része tünetmentes és úgy is terjeszti a vírust, hogy nem is tud róla. Ha tehát minden zalaegerszegi viselni fogja a maszkokat, akkor jelentősen lehetne csökkenteni a járvány terjedését. A maszkok 100 százalékos pamutból készültek, sokszor felhasználhatók, 60-80 fokon moshatók (lehetőleg naponta, minden használat előtt kell mosni őket), centrifugázhatók, szárítógépbe is tehetők, 100-200 fokon vasalhatók. Kérem Önöket, hogy az első viselés előtt mindenképpen mossák ki egyszer a maszkokat.

A mai adatok szerint Zala megyében eddig 42 főnél mutatták ki a koronavírus fertőzést. Közülük többen tünetmentesek, illetve otthon gyógyulnak és már vannak olyanok is, akik felépültek, meggyógyultak és már negatív teszteredményekkel rendelkeznek.

A hatóságilag házi karanténra kötelezettek száma jelenleg a városban 59 fő. (Az összes eddigi 207 határozatból 148 már lejárt.)

A zalaegerszegi bölcsődék közül a Tipegő Bölcsődében biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 16 ilyen gyermek volt.

A zalaegerszegi óvodák közül a Kis utcai Óvodában biztosítjuk indokolt esetekben a kiscsoportos felügyeletet, ahol ma 25 ilyen gyermek volt.

z önkormányzat által biztosított közétkeztetési lehetőséget (ebéd elvitelének formájában) a bölcsődék esetében 4 fő, az óvodák esetében 74 fő, az iskolák esetében 79 fő vette igénybe. Szociális alapon 326 főnek szállítottunk ki ma ebédet.

Az önkormányzat által az időseket segítő támogatói programba új személy nem kapcsolódott be, a teljes ellátotti létszám 98 fő.

Aki szeretné támogatni az önkormányzat védelmi programját, a maszkok és egyéb védőfelszerelések beszerzését, az itt tud adományt felajánlani: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata letéti számla: 11749008-15432704-06530000 (eddig 13.557.565 Ft gyűlt össze). Aki a Zala Megyei Szent Rafael Kórházat szeretné támogatni, itt teheti meg: Ispita Alapítvány, Budapest Bank 10104961-07114362-00000000, vagy OTP 11749008-20137247.