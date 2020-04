Hogyan érinti a dél-zalai községek gazdálkodását a gépjárműadó kiesése?

A kormány által a közelmúltban meghirdetett gazdaságvédelmi akcióterv részeként az önkormányzatok által idén beszedett gépjárműadó immár teljes egészében a járvány elleni védekezési alapba folyik. Utánanéztünk, miként érinti a dél-zalai községek gazdálkodását a kieső jövedelem.

A tudatos gazdálkodásáról ismert nagyközségnek, Újudvarnak a gépjárműadóból (régi nevén súlyadóból) 5,5 millió forint bevétele maradt, saját kezelésben. Az említett adó önkormányzatokra eső része azonban ez évtől már az állami költségvetésbe folyik. Annak ellenére, hogy ez a bevétel minden hazai település költségvetéséből hiányozni fog idén, Újudvar polgármestere, Jakab Sándor polgármester azt mondta: teljesen egyetért a kormány céljával. Ugyanis az önkormányzatoknak is részt kell vállalniuk a közös védekezésből, akárcsak a bankoknak vagy a multi cégeknek.

– Tény, az említett bevétel hiányozni fog. Továbbá számolunk azzal is, hogy várhatóan a helyi vállalkozások bevétele is csökken a járvány hatására. Így iparűzési adóból is kevesebb folyik majd be hozzánk. Egyértelmű, hogy az idei költségvetésünket át kell dolgozni, mivel bevételi oldalon jelentős csökkenés várható, amely kihat a jövő évi gazdálkodásunkra is. Kötelező feladatainkat a nehézségek ellenére el fogjuk látni, így ebben a helyzetben magunkon kezdjük a takarékoskodást. Idénre tervezett önkormányzati rendezvényeinket, a termelői vásárok kivételével, nem rendezzük meg. Átütemezzük az esedékes karbantartásokat, s megpróbálunk még takarékosabban működni. A civil egyesületek támogatását megvonjuk, így ebben az évben a sportegyesület, a Nova Curia Civil Egyesület, a polgárőrség és az Újudvari Dalkör nem kap támogatást. Sajnos a Szent Rita Katolikus Egyházi Ifjúsági tábort sem tudjuk anyagiakkal támogatni. A Dél-Zalai Vízmű tőkeemeléséhez önkormányzatunk nem fog hozzájárulni, mert arra sem lesz fedezet. Az óvoda működtetéséhez, a szociálisan rászorultak támogatásához az állami normatíván felül eddig is minden évben jelentős összeggel járultunk hozzá. Ha a járvány okozta helyzet tovább romlik, számolnunk kell azzal is, hogy önkormányzatunkra további jelentős teher nehezedik, hiszen szociális támogatásokkal kell segítenünk a nehéz helyzetbe kerülő embereket – összegezte Jakab Sándor.

Kiemelte: a jövőben azokról a falu infrastruktúrájának fejlesztésére irányuló pályázatokról is le kell mondaniuk, amelyek önerőt igényelnek. S attól is tartanak Újudvaron, hogy a már elnyert pályázatok megvalósítása a koronavírus okozta helyzet miatt kivitelezhetetlenné válik.

– Ugyanakkor bízom a kormányban, hogy a jövőben sem hagyja magára a kistelepüléseket, csakúgy, mint 2012-ben, az adósságkonszolidáció során, és ha szükséges, segítséget nyújt a működésükhöz – jegyezte meg Újudvar polgármestere.

Akad olyan dél-zalai falu, ahol nem okoz gondot a költségvetésben a gépjárműadó-bevétel kieső része. A 260 lakosú kisközség, Kerecseny, mintegy 300 ezer forint mínusszal számol e tekintetben.

– Nyilván tudtuk volna ezt az összeget hasznosítani a faluban más célokra, ugyanakkor evidensnek tartjuk, hogy mi is hozzájárulhatunk a gépjárműadó immár teljes egészének beszolgáltatásával. Annak ellenére is ezen a véleményen vagyok, hogy nálunk mindössze a kommunális adóból folyik be bevétel. Iparűzési adóból nem, mivel nincs jelentős vállalkozás a faluban. Adófélékből így összesen alig egymillió forintunk van, ami bármire fordítható. Hiába gazdálkodunk a Start-program jóvoltából 8 hektár földön: a terményértékesítésből származó bevételt – ami tavaly hétmillió forint volt – fejlesztési célokra kell visszaforgatnunk a mezőgazdaságba – összegezte Réti Alfréd. Elmondta: ahogy tudják, segítik a lakókat, még a nehéz gazdasági helyzetben is, anyagilag.

A szemétszállítási díjat – ami független az önkormányzatnak fizetendő kommunális adótól – évek óta megtérítik a háztartásoknak.

– A kötelezettségnek és a feladatoknak eleget teszünk a faluban a jövőben is – folytatta a polgármester. – A munka a földeken ugyanúgy zajlik, a kellő óvintézkedések betartásával. Viszont még inkább figyelünk a munkatársaink egészségének védelmére. Ami pedig a teendőket illeti, mind a szabad földön, mind a fóliasátorban dolgozunk: idényzöldségeket nevelünk, amiket később értékesítünk. Úgy gondolom, nagyon jó dolog, hogy – igaz, nem saját kasszából, hanem az állam támogatásával, a program révén – munkát tudunk adni tizenöt embernek – összegezte Réti Alfréd.