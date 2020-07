Rotto Kupa: tornagyőztes zalaiak

Nagy hagyományra tekint vissza a szalafői Rotto Kupa nemzetközi kispályás labdarúgótorna, amit 1994 óta rendeznek meg, és az idén sem maradhatott el. A Vas megyei viadalnak rendszeres résztvevői a zalai együttesek is, melyek most sem maradtak távol, és két szép tornasikerrel tértek haza.

A két hétvégén zajló sorozatnak a második felvonásában rendezték meg az öregfiúk tornát, méghozzá két korcsoportban. A Rotto-Szkíta Sport Kupa a 35 év feletti korosztálynak kínált versenyzési lehetőséget. Zalából erre a vetélkedésre a zalaegerszegi Ildikó Méteráru csapata és a Job and Career együttes nevezett. A mezőnyt három csoportba sorolták, ahonnan mindkét egerszegi csapat továbbjutott a középdöntőbe, s innen is sikerült a továbblépés, immár az elődöntőbe. Az Ildikó Méter­áru együttese a jákói Jóbarátok FC-t 4-1-re győzte le, a másik ágon a sárvári Sibaris ugyancsak 4-1-re múlta felül a Job and Career együttesét. A zalai házi döntő elmaradt tehát, a nagy csata viszont nem a fináléban. Sibaris és az Ildikó Méteráru csatája nem hozott döntést, végül büntetők döntöttek, méghozzá az egerszegiek javára (3-1), így az Ildikó Méteráru csapata nyerte a tornát.

Ezzel egy tízéves sorozatot szakított meg a megyeszékhelyi együttes, ugyanis a volt élvonalbeli és NB-s játékosokból álló Sibaris Bt. az elmúlt egy évtizedben mindig győztesen hagyta el a szalafői tornát. A fináléban a büntetőpárbajban a volt ZTE-s, a 2002-es bajnokcsapat tagja, Balog Csaba lőtte a mindent eldöntő hetest. A győztes csapat (amelynek tagjai egyébként a ZTE utánpótlásában is csapattagok voltak) a tornasikerért egy komplett labdarúgó-felszerelést kapott ajándékba, amit – mint a többiek nevében Luki András elmondta – felajánlottak a Landorhegyi Gyermekotthonnak.

A viadal különdíjasai között ott volt Kónya László is mint a legjobb kapus.

Az Ildikó Méteráru csapatának tagjai voltak: Balog Csaba, Kónya László, Baranyai Roland, Pogacsics Milán, Katona Tamás, Gorza Péter, Újvári András, Kovács Balázs, Kósa József, Luki András, Varga László.

A 44 év feletti korosztály küzdelmei pedig a Rotto Cobra Sport Kupáért zajlottak a szalafői tornán. Ebben a vetélkedésben Zala megyét a Vorhota, a nagykanizsai Flamingo FC, a zalalövői Ostrom Gumiszerviz és a Farmervilág-Lenti TE képviselte. Négy csoportban kezdődtek a küzdelmek, amiből a zalaiak közül a Vorhota, a Flamingo FC jutott tovább. Innen viszont már csak a Vorhota LSC-nek sikerült bejutnia a legjobb négy közé, ahol 4-3-ra nyert a Sörös B-renz (Fót) ellen. A finálét a zalaiak a Hétház FC-vel (Rábatótfalu) vívták, amit 1-0-ra megnyertek, így a 44 év felettieknél a Vorhota LSC lett a győztes.

A torna legjobb játékosának Molnár Zsoltot (Vorhota LSC) választották, a legharcosabb csapat különdíját pedig a kanizsai Flamingo FC érdemelte ki.

A Vorhota csapatának tagjai voltak: Tuboly Béla, Molnár Gábor, Balázs Ferenc, Gál József, Vincze Gábor, Molnár Zsolt, Fullér Attila, Varga István, Csaba Gyula.