Zalalövő–Magnetic Andráshida TE 3–3 (2–1)

Zalalövő, 100 néző. Jv.: Major Zs.

Zalalövő: Kovács D. – Csáki, Gyenese, Csik, Agg, Horváth T., Kellner (Tóth B.), Péter (Végh), Földvári, Horváth D., Mesics. Edző: Ostrom János.

Andráshida TE: Czirjék – Berkovics (Kiss L.), Karvalics, Tóth D. (Rohonczy), Szabó P., Bognár (Igazi), Szabó M., Cséber (Kalamár), Anti (Darabos), Németh K., Benczik. Edző: Szabó II Zsolt.

A péntek esti focin nagyon bekezdett mindkét együttes, alig negyed óra alatt három gól is esett. Először Horváth Dániel kapott jó labdát középen és biztosan értékesítette helyzetét, 1-0. Pár percre rá hazai szöglet után ide-oda pattogott a labda az ötösön belül, amit a szemfüles Csik közelről a hálóba kotort, 2-0. Nem sokkal később Derkovics vezette fel a labdát a bal szélen, majd oldalról nagy gólt ragasztott a kapu ellenkező sarkába, 2-1. Továbbra is élénk iram, kemény játék zajlott a pályán, növekvő feszültséggel, kevés helyzettel. Az 50. percben a játékvezető reklamálásért kiállította Szabó Zsoltot, a vendégek vezetőedzőjét. Az 59. percben a frissen beállt Darabos kicselezte a lövői védőket és egyenlített, 2-2. Öt perccel később hazai szabadrúgás után Czirjék kiejtette a labdát, az előrehúzódó Csáki pedig a kapuba lőtt, 3-2. A 88. percben a kilépő Horváth Dánielt utolsó emberként Szabó Péter lerántotta, ezért ő is piros lapot kapott. A lefújás előtt egy hazai védőről lepattanó labdát Karvalics nagy erővel lőtt a ZTK hálójába, 3-3. A hazai csapat győzelmet engedett ki a kezéből, de a nagyon motivált vendégek pontszerzése nem érdemtelen.

Gólszerzők: Horváth D., Csik, Csáki, ill. Berkovics, Darabos, Karvalics.

Jók: Gyenese, Csik, Agg, Horváth D., Horváth T., ill. Szabó P., Németh K., Berkovics, Darabos.

Kiállítva: Szabó P. (88., Andráshida TE).

Lenti TE–Zalakomár-Zalakaros 1–2 (0–1)

Lenti, 100 néző. Jv.: Hegedüs M.

Lenti TE: Dervalics – Mentes, Pál, Horváth B., Sárkány, Sasvári (Könye Balla), Kiss K., Takács, Fábián (Sabján), Fentős (Pálinkás), Csiszár. Edző: Szabó István.

Zalakomár-Zalakaros: Tóth-Pajor – Takács Cs., Szőke, Vass, Horváth L. (Takács D.), Horváth J., Madarász F., Mutter, Horváth T., Mészáros, Madarász Sz. Edző: Mutter Attila.

A győzelmet jobban akaró vendégcsapat megérdemelten vitte el a három pontot.

Gólszerzők: Takács, ill. Horváth J. (2, egyet 11-esből).

Jók: Dervalics, ill. Tóth-Pajor, Mutter.

U19: Lenti TE–Zalakomár-Zalakaros 1–3.

Tarr Andráshida SC–Technoroll Teskánd 2–2 (0–1)

Zalaegerszeg, 150 néző. Jv.: Tóth A.

Andráshida SC: Paksy – Fábián B., Szakony, Fábián K., Kiss B., Szabó B., Penczák, László (Czotter), Pataky, Németh R., Fülöp. Játékos-edző: László Dávid.

Teskánd: Orbán – Gyarmati, Kiss P., Gájer (Soós), Bresztovszky, Szekeres (Németh N.), Bakos, Major, Töttő, Kiss D. (Csongár), Baráth. Edző: Kovács Imre.

A hazaiak rosszul kezdték a mérkőzést, korán vezetést szerzett a Teskánd, és a helyzetei alapján akár nagyobb előnyre is szert tehetett volna. Fél óra elteltével az andráshidaiak rendezték soraikat, feljavultak, így kiegyenlítettebbé vált a játék. A második félidő elején mintha a hazaiak az öltözőben maradtak volna, a Teskánd újabb gólt szerzett. Ezt követően az ASC átvette a találkozó irányítását, és a hátralévő időben végig dominálta a mérkőzést. Szinte végig a teskándi térfélen volt a labda, több helyzetet is kialakítottak a hazaiak, és sikerült egalizálniuk az eredményt. Az egyenlítő gól után is nyomás alatt tartották a Teskánd kapuját, és ha kicsivel tovább tart a mérkőzés, akár a győzelmet is megszerezhették volna. Az első félidő a Teskándé, a második pedig inkább az ASC-é volt, így összességében a döntetlen igazságosnak mondható, még ha a hazaiak a második játékrész alapján közelebb is álltak a győzelemhez.

Gólszerzők: Fábián K., Németh R., ill. Töttő, Kiss D.

Jók: Fülöp, Szabó B., Paksy, ill. Kiss P., Bakos, Major.

U19: Letenye–Teskánd 13–1.