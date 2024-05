A becsvölgyei református templomban megtartott ünnepi istentiszteleten nemcsak az esperes, de a jelen lévő lelkésztársak – köztük Zsugyel Kornél evangélikus lelkész – is áldást kért a most beiktatott lelkészre. Petró József nyíregyházi születésű, teológiai tanulmányait Debrecenben végezte, emellett vallástanári és mentálhigiénés szakmai végzettséggel is rendelkezik. Szolgálatát eddig Tiszafüreden, Egerszalókon és Egerben végezte, utóbbi helyen többek közt kórházlelkészi feladatokat is ellátott. A becsvölgye-kustánszeg-csonkahegyháti egyházközség lelkészeként az első önálló gyülekezeti helyét foglalhatja el.

- Az első önálló szolgálati hely nagy feladat és kihívás is egyben, hiszen kissé szétszórtan élnek itt a reformátusok, de nagyon lelkes közösséget találtam itt – fogalmazta meg Petró József. – Szeretném összefogni az embereket, szeretnék családias gyülekezetet kialakítani, amelyben minden korosztály megtalálná a helyét. Keresőcentrikus gyülekezetté szeretnénk válni, hogy aki csak akar, be tudjon tagozódni, ehhez minden segítségem megvan, hiszen ez egy nagyon összetartó közösség. Bízom benne, hogy előremutató, előrevivő szolgálatot tudok ellátni, s létszámban gyarapodni fog a gyülekezetünk.

A beiktatott lelkész lapunknak elmondta: öt helyen – Becsvölgyén, Kustánszegen, Pálfiszegen, Milejszegen és Csonkahegyháton – rendszeresen fog tartani istentiszteleteket, de alkalmanként Németfaluban és Barlahidán is várja a híveket. A kórházlelkészi tevékenységét szintén folytatja, Zalaegerszegen látja el ezt a szolgálatot.