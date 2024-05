Az elmúlt hét péntekén szinte pillanatok alatt megtelt a játszótér, köszönhetően annak is, hogy az önkormányzat által meghirdetett „birtokbavételi eseményre” még egy játszóvárat is felállítottak a faluházzal szemközti területen. Németh Géza polgármester lapunknak elmondta: a nap folyamán még az utolsó simításokkal voltak elfoglalva, hogy délutánra minden készen álljon egy hangulatos programhoz, amelyen a gyerekeket ráadásul friss eperrel is várták.

- Örömmel mondhatjuk, hogy nagyon sok kisgyermekes család él Becsehelyen, ezért szükségesnek láttuk a már meglévő játszóterünk bővítését, illetve felújítását – folytatta a polgármester. – Három új elemet vásároltunk, két földbe süllyesztett trambulint, az egyikek a kisebb, a másikat a nagyobb gyermekek részére. A harmadik új elem egy kétüléses lengőhinta, amire azért volt szükség, mert a már meglévő hintáink kevésnek bizonyultak, többször tapasztaltuk azt, hogy a gyerekek sorba álltak azért, hogy használhassák. Emellett a fészekhinta tönkrement részeit is pótoltuk.

A bővítés kapcsán Németh Géza kiemelte: a faluházzal, a termelői piaccal, illetve a velük átellenben, az utca túloldalán található játszótérrel egy olyan közösségi színtér alakult ki a településen, ahol a helyiek bármikor össze tudnak jönni egy tartalmas beszélgetésre, kötetlen kikapcsolódásra. Ennek érdekében a péntek délutánonként nyitva tartó termelői piac kínálata mellett rendezvényeket is szerveznek, a következő nagyobb programot június 7-re tervezik. A játszóterek fejlesztése ezzel még nem ért véget a településen, a nyár folyamán ugyanis az ugyancsak az Ifjúsági utcában, a faluház és a termelői piac közvetlen szomszédságában található bölcsőde udvarát és játszóterét is bővíteni fogják, ám ez utóbbit már pályázati támogatásból, több mint 33 millió forintos költséggel. Új árnyékolókat, tárolókat és járdákat is építenek, továbbá bővíteni fogják a beltéri eszközparkot.