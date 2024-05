Lázár János a Deák téren tartott rövid sajtótájékoztatója során szólt a június 9-i választások tétjéről. Mint mondta: ahhoz, hogy Magyarország a jövőben is kimaradjon a háborúból és folytatni tudja a béke politikáját, az kell, hogy minél többen szavazzanak a Fidesz-KDNP uniós listájára.

– Ahhoz, hogy Nagykanizsán is végre béke legyen, Balogh Lászlóra és csapatára kell szavazni – szögezte le a miniszter, aki hozzátette: régóta ismeri és tiszteli Balogh László polgármestert, aki az egyetlen ember a kanizsai politikában, aki képes békét teremteni. – Ha a kanizsaiak úgy érzik, hogy az elmúlt években nem úgy mentek a dolgok, ahogy az elvárható lett volna, akkor azért a várost irányító baloldali többség tehető felelőssé. Ha viszont Gyurcsány Ferenc helyi embere lesz a polgármester, akkor ő továbbra harcolni akar majd a kormánnyal. A kanizsaiaknak ezért azt a felelősségteljes döntést kell meghozniuk, hogy marakodás helyett a gyarapodás kerüljön a fókuszba. Balogh László és csapata képes együttműködni a kormánnyal és ez fejlődést hozhat a város számára.

A miniszter szólt két, Nagykanizsa számára fontos fejlesztésről is. Leszögezte: mind a déli elkerülő utat, mind pedig a Nagykanizsa és Zalaegerszeg közötti 74-es út négysávosítását szeretné megvalósítani a kormány.

– Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Balogh László polgármester elérte, hogy még ebben a ciklusban elkezdődhet a déli elkerülő út kivitelezési terveinek elkészítése, a közel 35 milliárd forintos beruházás újabb ipari területek feltárását és a belvárosi forgalom tehermentesítését szolgálja – hangsúlyozta Lázár János. – Még ennél is jelentősebb beruházás lesz a Nagykanizsát és Zalaegerszeget összekötő 74-es út gyorsforgalmi úttá való fejlesztése. Közlekedési miniszterként azt üzenem a zalaegerszegieknek, jobb, ha megbarátkoznak azzal a gondolattal, hogy Budapestről a legrövidebb út Nagykanizsán át vezet majd Zalaegerszegre. Másfelől az is meggyőződésem, hogy a két várost nem távolítani, hanem összekötni kell egymással, hogy úgynevezett ikervárosként a jelenleginél is nagyobb és hatékonyabb gazdasági övezet alakuljon ki Zalában.