FC Nagykanizsa– Fehérvár FC II. 4-2 (1-1)

Nagykanizsa, 300 néző. Jv.: Németh G.

FC Nagykanizsa: Kálovits - Szabó P. (Winkler, 91.), Bence Sz. (Hajnal, 46.), Szanyi, Varga - Szilágyi, Godzsajev, Zsemlye, Szökrönyös D. (Józsa, 87.), Lőrincz B. (Sági, 91.) - Major (Kondor, 46.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Lőrincz B. ( 32., 56., 66.), Kondor (50.), illetve Molnár (42. - 11-esből), Kovács P. (70.).

A tabellán harmadik helyezett Nagykanizsa a kiesés ellen küzdő fehérváriakat fogadta és érvényesítette a nagyobb tudást és rutint. A hazaiaknál Lőrincz Bence nagyon jó napot fogott ki, hiszen három gólt is szerzett, valamint a cserék is jól szálltak be a meccsbe, Kondor Kristóf például beállása után szinte azonnal gólt szerzett. Az FC Nagykanizsa biztosan nyert, amit a papírforma is ígért.

Gombos Zsolt: „ Az első félidei játékunkkal nem voltam elégedett. Aztán renjdeztük a sorokat és a második félidőben a cserékkel új lendületet vett a játékunk. Akadtak ma gyngébb teléjesítmények, viszont Lőrincz Bence kiemelkedőt nyújtott a találkozón. Azt gondolom, hogy fontos pontokat szereztünk és ez a lényeg.”