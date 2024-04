A munkálatokról Soós Zsolt polgármester számolt be lapunknak. Emlékeztetett rá, hogy a község zártkertjéhez, azaz a Szent György-hegyre vezető út megerősítését két éve részben az Európai Unió által finanszírozott beruházásként, részben a magyar kormány támogatásával, illetve 15 százalékos önerő ráfordításával végeztette el az önkormányzat.

- Ennek köszönhetően nagyon masszív alapú, minden időjárási körülmények között járható zúzalékköves utat kapott településünk – mondta a polgármester. – A felső rétegének azonban folyamatos karbantartásra van szüksége, ezt idén tavaszra terveztük. A munkálatok gréderezést, hengerezést foglalnak magukba, továbbá ahol szükséges, ott pótoljuk a bazaltot is.

Soós Zsolt azt mondja, a karbantartás az említett pályázathoz kapcsolódó kötelező önkormányzati feladat, de amúgy is figyelmet fordítanak rá, hiszen nemcsak a Szent György-hegyi birtokok érhetőek el ezen az úton keresztül, hanem egyéb mezőgazdasági művelés alatt álló területek is. A munkálatok érintik továbbá a Szent György-hegy gerincén áthaladó szakaszt, a temetőhöz vezető részt, a temetői parkolót, a futballpályát és az IKSZT előtti zúzalékköves részen is végeznek helyreállítást. Májusban indul a karbantartási program második üteme, akkor szintén önerős beruházásként a vakolai és orokláni településrészen, valamint a Dózsa György és a Kelemen Imre utcában javítják a közlekedési infrastruktúrát.