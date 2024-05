Sokszor leírtuk már, de most is igaz: telitalálat az MLSZ Zala Vármegyei Igazgatóságának döntése, hogy a megyei kupaküzdelmeket nem csak addig rendezik meg, amíg kialakul a Magyar Kupa országos táblájára jutó csapatok mezőnye, hanem a vármegyei kupát a győzelemig végig játsszák. Szerda este a ZTE Arénában ezerötszáz szurkoló előtt rendezték az idei döntőt, volt szurkolás mindkét csapat hívei részéről, vagyis remek hangulat volt adott körítésként.

A Zalaszentgrót noha vezetéshez jutott, a Zalalövő még az első félidő végén egyenlített (1-1). A második félidőben már nem esett gól, végül a büntetőcsatát a Zalaszentgrót nyerte 3-0-ra, hiszen a lövőiek az első három lövésüket elhibázták, így a maradék két sorozatnak már nem volt értelme. A lefújás után hatalmas ünneplés kezdődött a grótiak táborában, s folytatódott később is. Bencze Péter a győztes csapat vezetőedzője nem is titkolta elégedettségét.

- Talán nem volt a legszínvonalasabb a játék, de erre számítani lehetett - hallottuk tőle értékelésében. - Ezek a játékosok azért nincsnek ahhoz hozzászokva hogy ezer-kétezer fős közönség előtt játszanak, ami görcsösség tette őket. Amikor odaálltunk a büntetőkhöz én nagyon bíztam a győzelemben, hiszen Osbáth Balázs igazi tizenegyesölő, aki most is védett egyet, de másik kettőnél is a labdán volt, melyek a kapufáról jöttek ki. Az ünneplés fantasztikus volt. Azoknak is köszönettel tartozunk és köszönjük a munkájukat, akik a háttérből segítik a csapatot. Visszatérve a görcsösségre, amiatt is éreztem ezt, mert a kezdőben volt öt olyan játékos, akik három-négy elveszített kupadöntőnek is részese volt, itt a ZTE Arénában pedig eddig nem sikerül még nyernünk. Most igen és ez a hangulat megmutatta: nagy igény van az amatőr futballban az ilyen találkozókra, ha megkapja a kellő figyelmet.

A vesztes Zalalövő csapatánál, amely első alkalommal döntőzött a megyei kupában, még lehetett érezni még egyfajta szomorúságot, de Ostrom János, az együttes edzője is gratulált csapatának.

- Nem volt szerencsénk, hiszen három sérültünket kellett nélkülöznünk és a mérkőzésen is két kényszerű cserém volt - kezdte ezzel a lövőiek szakvezetője. - Fiatalokat vetettünk be, a csapattal pedig maximálisan elégedett vagyok. A játék alapján a döntetlen igazságos eredmény volt. A tizenegyesek viszont már a vagy-vagy kategóriába tartoznak, most mi jöttünk ki belőle rosszul. A csapattal elégedett vagyok, de nem vagyok boldog, hiszen nem a miénk lett a kupa. Ugyanakkor a hangulat fantasztikus volt, és azt gondolom, hogy magasabb osztályban is megirigyelhetnék azt, amit ma itt tapasztaltunk.

Természetesen a Zalaszentgrót mellett a Zalalövő is várhatja a sorsolást a MOL Magyar Kupa augusztusi küzdelmeire. Mellettük a Böde és a Csesztreg is főtáblás, az ötödik zalai indulóról pedig a május 22-én rendezendő Tarr Andráshida - Technoroll Teskánd találkozó dönt, amit Bödén rendeznek.