ZTE FC - Puskás Akadémia FC 1-0 (0-0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2559 néző. Jv.: Bognár (Kóbor, Horváth R.)

ZTE FC: Dombó - Szendrei, Csóka, Safronov, Medgyes - Sankovic - Mim (Croizet, 60.), Bedi, Sajbán, Kiss B. (Németh, 79.) - Mance. Vezetőedző: Márton Gábor.

Puskás FC: Pécsi - Maceiras, Golla, Stronati, Ottewill - Szolnoki (Soisalo, 85.), Plsek (Favorov, 74.) - Corbu, Nisilla (Komáromi, 60.), Nagy Zs. - Puljic (Colley, 74.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gólszerzők: Sajbán (71.).

Sárga lap: Kiss B. (68.), illetve Ottewill (90.+5.).

A zalai együttesből ötödik sárga lapja miatt kiesett a védelemből Stefanos Evangelou, viszont a kispadon újra ott volt már Gruber Zsombor, aki bő egy hónapja szenvedett bokasérülést. A Puskás FC a negyedik helyről várhatta a találkozót, és még versenyben a dobogós helyekért, a ZTE FC pedig nyolcadikként és úgy léphetett pályára: ha nyer, akkor végleg elfelejthető lesz vele kapcsolatban megemlíteni még a matematikai esélyét is annak, hogy búcsúzhat az élvonaltól. Egerszegen nem is erről beszéltek, inkább arról, hogy a hátralévő négy fordulóban közelítsenek az előttük állókhoz. Arra pedig, hogy ki kerül közelebb a céljához, a 90 perc adhatott választ.

Az biztos, hogy kezdésként nem óvatoskodtak a csapatok, és már az első percekben adódott mindkét oldalon kaput eltaláló lövés. A ZTE talán jobban az üres területeket próbálta megjátszani - Sajbán sokat indult be előre -, míg a Puskás inkább a szélekről indulva próbált helyzeteket kialakítani. Túl nagy nyomást viszont egyikük sem tudott helyezni a másikra. Ment a labda, nem volt unalmas a játék, de aztán a lövések elmaradtak, inkább mezőnyjáték zajlott a pályán. A 28. percben egy jobb oldali bedobás után a hosszú oldalon Nagy Zsolt maradt egy pillanatra üresen, aki lőtt is, de a labda levágódott, és szöglet lett a dologból. S hogy mi volt a helyzet Antonio Mancéval, a ZTE gólvágójával? Nos, nem igazán jutott el hozzá a labda, de az is igaz, hogy nagyon szoros őrizetet kapott középen, így mindig volt valaki a vendégek közül, aki a nyakán lógott... A 33. percben aztán szabadon maradt, és jó 25 méterről alig bombázott a kapu fölé. A 45. percben Puljic fejesénél kellett résen lennie az egerszegi Dombó kapusnak, de leért a bal sarokba tartó labdára. Ez lett a félidő utolsó mozzanata is.

Változatlan összeállításban folytatták a csapatok, és változatlan ritmusban. Túl sok minden nem is történt a pályán, nem éreztük azt, hogy kockáztatnának a viszonylag biztos játék mellett. Idővel jöttek az első cserék, de ettől sem nagyon zökkent ki addigi medréből a mérkőzés. Azt nem lehet mondani, hogy békésen játszadoztak a csapatok, ott volt például Komáromi megindulása, amikor Sankovic nagyon okosan szerelte a vendégek játékosát, aki ziccert akadályozott meg. A 71. percben pedig jött a hazai vezetés, amikor Medgyes egy hatalmas sprinttel iramodott meg a bal oldalon, centerezésére tökéletes ütemben érkezett a kapu előtt Sajbán Máté, aki 5 méterről lőtt a kapuba, 1-0. Azonnal kettőt cseréltek a vendégek, érkezett a pályára Lamin Colley, így a szándék egyértelmű volt. Erősíteni a támadásokat. Megélénkült a meccs, ez azonnal érezhető volt például a Puskás játékán is, a ZTE FC pedig igyekezett gyors megindulásokkal újabb gólt szerezni. Viszont mintha túlzottan is visszahúzódott volna, így áttevődött a játék a zalai térfélre, és akadtak meleg helyzetek a hazai tizenhatoson belül. Izgalmas lett a mérkőzés befejezése, a 89. percben Favorov fejesét hatalmas bravúrral csípte el a gólvonal előtt Dombó, pedig a labdát sokan szinte már bent látták a kapuban.

Ez lett a vége a ZTE FC nagyon fontos győzelmet aratott, amivel nemcsak nyert, de matematikailag is bebiztosította a bennmaradását.