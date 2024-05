„A csehszlovákiai studenkai vagon- és gépgyár a Magyar Államvasutak megrendelésére 150, elsősorban a mellékvonalakon használható motorvonatot szállít hazánkba. A szombathelyi vasútigazgatóság 12-t kap, ebből a zalaegerszegi üzemfőnökségre már meg is érkezett a négy szerelvény. A piros színű, panorámaablakos motorvonatot a zalaegerszegi vasutasok a hagyományoknak megfelelően már elkeresztelték, a Csöpi nevet adták neki. Korszerű világítás, hőlégbefúvásos központi ajtónyitás, újszerű rugózás a fő jellemzője a tetszetős külsejű, kényelmes motorvonatnak. Egy szerelvény hat részből áll – két motorkocsi és négy mellékszerelvény -, amelyekben összesen 375 ülőhely van, azaz álló utasokat is feltételezve, egyszerre legalább ötszáz utast képes elszállítani. Később, amennyiben szükséges, akkor egy szerelvényt kettéválaszthatnak, s még így is biztosítható a 200 lóerős motorral az óránkénti 60 kilométeres utazási sebesség. Csak egy jellemző adat: a távvezérléssel egyszerre működtethető két motor 400 lóerős teljesítménye fele a 800 lóerős Piroskának, tehát az új szerelvényekben levő Skoda-motorok energiatakarékosság szempontjából is sokat számítanak. November 27-től 7 óra 4 perckor a Zalalövőre és 11 óra 40 perckor a Rédicsre induló vonatok négy napig kísérleti jelleggel közlekednek, majd december 1-től felváltják a Piroskákat. Ekkor már természetesen a menetrendben közölt valamennyi esetben a Csöpi szállítja majd az utasokat. A zalaegerszegi üzemfőnökségtől néhány hasznos tanácsot is kaptunk. Ilyen például, hogy december elsejétől ezekre a vonatokra első osztályú menetjegyet nem szolgáltatnak, mivel csak másodosztályú kocsik alkotják a vonatot. A havi bérletet váltók ezt feltétlen vegyék figyelembe! Mivel az új szerelvények ajtajai központi vezérlésűek, egy hónapig a hangosbemondón keresztül erre külön is felhívják a figyelmet: az ajtók csak megállás után nyílnak."

Képgalériánkban - Csöpin kívül - néhány pillanatot elevenítünk fel a zalaegerszegi vasútállomás 1978-79-es történetéből.