- A csapolt sörök fogyasztásának van egy kultúrája, ezt maximálisan kiélvezhették a fesztivál látogatói – tette még hozzá Székedli Bertold. – Mindehhez ráadásul olyan koncertélményeket kínáltunk, amire méltán lehetünk büszkék, hiszen a Bagossy Brothers Company, az EDDA Művek, a Lord vagy Rúzsa Magdi révén igazi közönségkedvenceket hoztunk el, de azok az előadók is jól szerepeltek, akik most először léptek fel Zalaegerszegen. Ahogy pénteken Dzsúdló, úgy szombaton a ByeAlex és a Slepp is nagyon komoly hang- és fénytechnikával mutatta be professzionális műsorát.