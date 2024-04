Kosztolányi utca: elkezdődött a kétirányúsítás II. üteme Zalaegerszegen

Az elmúlt évtizedek legnagyobb közlekedéssel kapcsolatos munkája a városközponton átvezető utca kétirányúsítása és felújítása, mondta a programindítón Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere. A Kosztolányi utca tervek szerint jövő év elejére záruló átalakításának célja a zalaegerszegi belváros, elsősorban a Kossuth Lajos utca és a környező utcák forgalomcsökkentése, ami egyben könnyebb megközelíthetőséget biztosít a Páterdomb, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház, a Kertváros és a vasútállomás irányába is. A rendezvényen Vigh László országgyűlési képviselő és Nagy Bálint közlekedési államtitkár is szólt arról a hosszú tárgyalási folyamatról, amely a mostani körülmények között is lehetővé tette a régóta tervezett közlekedésszervezési változtatást. A nagyszabású beruházás során új autóbusz-megállóhely létesül a Zala Megyei Szent Rafael Kórház főbejárata előtt és a Baross liget északkeleti oldalán, három forgalmi sávra bővül a Hunyadi utca és a Kosztolányi utca, átépül a Csány téri, a Göcseji úti és Hunyadi utcai jelzőlámpás csomópont, a Palatinus étterem déli oldalán új jelzőlámpás csomópont épül. Módosul a Baross ligeti parkoló megközelítése, a rendelőintézet környezetében forgalomcsillapított övezet jön létre. A II. ütem összköltsége bruttó 1,8 milliárd forint. A következő 300 napra a zalaegerszegiek és a városban közlekedők türelmét kérik.

Májusban három nagyszabású közösségi szórakoztató program lesz Zalaegerszegen

Újjáéled a hajdan népszerű alsóerdei majális, megrendezik a harmadik pünkösdi és prószafesztivált, valamint a vizslaparki gyermeknapot. A rendezvényekről a Keresztury VMK munkatársai és partnerszervezetei gondoskodnak. Balaicz Zoltán polgármester a városházi sajtótájékoztatón jelezte, a Alsóerdei Sport- és Élményparkban 10 órakor kezdődő május elsejei retró majálison 10 órától a 100 Folk Celsius zenekar lép fel, kívánságműsorral települ ki az Egerszeg Rádió A’La Carte műsora, fellép az Albatrosz Tánc Sport Egyesület és a Motion Dance Center Zalaegerszeg, 16 órakor kezdődik Tompeti és Barátai produkciója, majd a Zegasztár tehetségei szerepelnek, 19 órakor pedig színpadra lép az Omega Testamentum. A majálisi hangulatról vidámpark, így retró körhinta, büfé, kisvasút és céllövölde gondoskodik. Flaisz Gergő, a Keresztury VMK igazgatója azt javasolja, hogy az élményparkot gyalog, vagy kerékpárral közelítsék meg ezen a napon, mert, bár alkalmilag bővítik a parkolási lehetőséget, ám az út mentén tilos autóval megállni. Az odavezető úton 15 óráig Kutyajó majális kapcsolódik a nap rendezvényeihez.

A város napja, ünnepség Nagykanizsán

Pénteken délelőtt vásári forgataggal és színpadi fellépőkkel kezdődtek az Erzsébet téri programok, Nagykanizsa város napja alkalmából díszközgyűlést is tartottak. Az ünnepi eseményen Balogh László polgármester mellett részt vettek az önkormányzati képviselők, a város prominens személyiségei és a testvértelepülési delegációk tagjai. Idén a Város Címere elismerésben részesült a Kanizsai Fiatalok Közössége, Radics Róbert vállalkozó, Miskó János, a Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Püspökiné Jámbor Zsuzsanna Irén pedagógus, dalkörvezető, Kanizsai József író, költő. Az Év Vállalkozása címet kkv kategóriában a HidroSpa Uszodatechnikai Kft., a MURASÓDER Folyamtisztító Kft., illetve nagyvállalkozás kategóriában a NILFISK Production Kft. kapta. Paizs Ferenc-díjat vett át Kunics György osztályvezető, Szekeres József Díjat dr. Gottschál Marianna neurológus. Nagykanizsa Városért címet kapott Stimecz Fridolin, a Jótékonysági Licit Nagykanizsa csoport életre hívója, Baráth Yvette Ágnes zenepedagógus, dr. Czigány Róbert szemész főorvos és a Szan-Dia Fitness Sport Club.

Folytatódott Keszthelyen a 220 éves hagyomány, a Helikoni Ünnepségek

Az idei Helikoni Ünnepségeken mintegy kétezer dunántúli diák versengett huszonnégy kategóriában Keszthelyen. A nyitóünnepségen, a Festetics-kastély parkjában Oláh Zsanett, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője leszögezte, a több mint kétszáz éves múltra visszatekintő Helikoni Ünnepségek a Dunántúl legjelentősebb seregszemléje, amelyen a résztvevő fiatalok megmutathatják: mi az, amiben igazán jók. Az ügyvezető arról is szólt, idén, az első három hónapban kétszer annyian látogattak el a kastélyba, mint a tavalyi első negyedévben. Gyetvai Alexandra, az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány elnöke elmondta, a kétévente megrendezendő esemény nem csupán verseny, hanem a kultúra és a szórakozás egyvelege. Idén mintegy 100 dunántúli iskola képviseltette magát.