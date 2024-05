Ligetfalva határa is őrzi ennek nyomait, hiszen ma is létezik a Templomhely dűlő, melynek leírása szerint valamikor itt egy templom állhatott, s az Örvényes szőlőhegy dűlő, ahol az írás szerint pálosrendi szerzetesek lakhattak.

A falu központja

Fotó: Győrffy István

De létezik itt egy Gesztenyési-dűlő is, ahol 2017-ben felfedezték a neolitikus körárkot, amely a Krisztus előtti ötödik évezredben volt az ősemberek szakrális építménye.

Ligetfalva főutcája

Fotó: Győrffy István



Ligetfalva polgármestere, Barcza Zoltán mindezekről szeretett volna hírt adni, mégpedig úgy, hogy elődjét, a 82 éves Perge Jánosné, Margit nénit is meghívta Szombathelyről a találkozóra, aki a rendszerváltás után 16 évig volt a falu első embere.

A négyszáz évesre becsült vadkörtefa

Fotó: Győrffy István

Így alakult riportunk a „Mert az Ön faluja is rajta van a térképen!” turisztikai sorozatunkban.

Az árpamező a neolitikus körárkot rejti a gyönyörű tájban

Fotó: Győrffy István

Találkozónk reggelén nagyon fontos levelet kaptunk P. Barna Judit régész muzeológustól, aki csapatával már kutatta a körárkot, s a többi között a következőket írta:

Ligetfalva házait alig látni a növényzettől

Fotó: Győrffy István

„Ligetfalván nyáron várható előrelépés, amikor is egy kísérleti régészeti program keretében, önkéntesek segítségével a neolitikus körárok kitűzésének, alapításának lehetséges módját fogjuk rekonstruálni.

Barcza Zoltán polgármester: „a környező körárkokat – Bezeréd, Gétye - tanösvénnyel kötjük össze, a ma embere is járhasson ezen a szép tájon”

Fotó: Győrffy István

A kísérleti programot augusztus végére tervezzük. Barcza Zoltán, Ligetfalva polgármestere nagyon segítőkész, mindenben támogat bennünket, például megszerezte számunkra a terület tulajdonosának, Ferkócza Jánosnak az engedélyét is a terület használatához.

Perge Jánosné, Margit néni 16 évig volt Ligetfalva polgármestere

Fotó: Győrffy István

A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNM KK) Nemzeti Régészeti Intézete támogatásával zajló programunk terveiben szerepel egy tervásatás is, melynek keretében a hármas körárokrendszer mindhárom árkát szeretnénk átvágni, hogy pontos képet kapjunk a szerkezetéről.

Harth Tamás falu gondok

Fotó: Győrffy István

A ligetfalvi körárok egyik sajátossága a rendkívül szabályos, hármas elrendezése.

Harth Istvánné

Fotó: Győrffy István

A körárok pontos korát egyelőre nem ismerjük, mivel ásatás még nem történt a területén, csak a felszínen, terepbejárás során gyűjtött leletanyag, illetve a geofizikai felmérésből ismert alaprajz jellemzői alapján keltezhetjük a késő neolitikumra (Kr.e. 5. évezred első felére) a körárkot, amely külső körének átmérője mintegy négyszáz méteres, s ezen belül helyezkedik el a másik két kör kapukkal, hidakkal” – írta P. Barna Judit.

A falu új közösségi kemencéje

Fotó: Győrffy István

– Hogy mik nincsenek a kis falum határában – csodálkozik el a hírre Perge Jánosné a levél kapcsán. – Én nem itt születtem, 1988-ban vettünk házat Ligetfalván, s Dunaújvárosból költöztünk ide. Aztán megszerettem a szomszédokat, a gyönyörű falut.

A kultúrházat a vizesblokk kialakítása után most festik

Fotó: Győrffy István

Megtudtam, hogy 1950-ben, amikor a község az új nevét kapta, Lakos János falunkbéli ajánlotta a lakosoknak ezt a nevet. Olyan szép, ligetes a falunk, legyen Ligetfalva. A név nagyon tetszett a helybélieknek, s így lett Zalanémetfaluból Ligetfalva – emlékezik vissza Margit néni.

Az önkormányzat székháza

Fotó: Győrffy István

A falu első írásos emléke „Laak” formában szerepelt, 1395-ben. Ezt követően a település Németfalu és Lak formában fordult elő a forrásokban.

A kultúrház kertje – kerek fed lap a szennyvíztisztító zacc gyűjtő aknáját jelzi

Fotó: Győrffy István

A Ligetfalva-Örvényesi hegy név alatt nyilvántartott régészeti lelőhely az egykori örményesi pálos kolostor volt, amelyet Kanizsay Miklós alapított 1390-ben a Boldogságos Szűz tiszteletére.

A vadkörtefa jelentőségét jelzi, hogy „Őseink emlékét őrző vadkörtefa” feliratot is kapott a kopjafán

Fotó: Győrffy István

A középkorban német telepesek éltek itt, amelyre a község eredeti elnevezése utal. A török időkben a kolostorral együtt elpusztult a falu, és az 1700-as évek elejéig lakatlan volt.

Pihenőpajta

Fotó: Győrffy István

1754-ben Kehida filiája volt, 153 lakossal, s a tüskevári pálosok birtokaként élte mindennapjait. Az 1800-as években a kapornaki apátság újra helyreállt, és ismét az apátság javai közé került a falu egészen 1833-ig.

A falu szobrai: Pásztor papa és mama, valamint a falu címere a község központjában

Fotó: Győrffy István

1882-től Zalanémetfalu néven szerepelt az 1950-es évek közepéig a közigazgatásban, amikor is a neve Ligetfalvára változott. Az 1945-ös földosztáskor a községben kiosztható föld nem volt, a 33 igénylő Almásháza és Zalacsány határában kapott földet.

A temető keresztje

Fotó: Győrffy István

A háborút követően a település tanácsa Almásházával közösen Ligetfalván működött, 1969-ben került Zalacsányba.

Kápolnabelső

Fotó: Győrffy István

– Legfontosabb tettünk az imaterem létesítése volt 2001-ben, amikor az 1920 óta álló haranglábhoz ezt hozzáépítettük – emlékezik vissza Margit néni. –Aztán megjelentek a faluban a külföldiek, németek osztrákok, akik sorra vették az ingatlanokat.

Stel Erika újrafelhasználható anyagokból készített Szent Erzsébet-szobra a templomban

Fotó: Győrffy István

– A házak árát akkoriban annyira felverték, hogy magyar fiatalok ezeket nem is érték fel.

A kilencvenes évekig egy-egy ilyen ház jó, ha ötszázezer forintot ért.

Templombelső a bejárat felől

Fotó: Győrffy István

Itt a közelünkben egy keszthelyi pár szeretett volna egy házat megvenni, de nem tudták, mert jött egy német és kétmilliót adott érte. Aztán ők is megöregedtek, többen el is hagyták a telket, mert a gyermekeiknek már nem kellett.

Szép házak a falu főutcáján

Fotó: Győrffy István

Velünk szemben is egy nagyon szép ház áll, de már nem látni belőle semmit, csak az utcafronti kerítését, mert áthatolhatatlan sűrűséggel nőtte be a növényzet – mutatja Harth Istvánné a faluban, majd megszólítjuk az egyik legutóbb ide költözött magyar lakót, Radics Attilát, aki Hódmezővásárhelyről talált otthonra Ligetfalván:

Lakatlan nagy ház a faluban

Fotó: Győrffy István

– Az volt a fontos, hogy kellően nagy telekhez jussunk. Az alföldi városok környékén elfoglalják már a zártkerteket is a kiköltözők, nincs elég hely, s rengeteg az autó. Ilyen csendes, nagy helyet kerestünk, mint ez is, ami mintegy nyolcezer négyzetméter.

Egy külföldi tulajdonos nagy házat épít a faluban

Fotó: Győrffy István

Fémlemezekkel foglalkozok, s ezt itt is tehetem, a megélhetésünk megvan – mondja.

Magánkilátó is van az egyik dombon

Fotó: Győrffy István

- Hivatalosan 78 állandó lakosunk van, ebből külföldi úgy 20 fő. Vannak elhagyott portáink, amikkel nem tudunk mit kezdeni, mert a felszólításainkat át sem veszik a tulajdonosaik.

Falu a tájban – Ligetfalva részlete

Fotó: Győrffy István

Persze a külföldiek nem csak felújítanak portákat, építkeznek is – mutat egy nagy, még kívül bepucolatlan jókora házat Zoltán.

Gerendaház a temető közelében

Fotó: Győrffy István

Elmondja, hogy tavaly fejezték be a falu szennyvízhálózatának építését. Olyan, helyi szennyvízmű épült, amely összegyűjti, ülepíti a zaccot, amelyet évenként egyszer kell csak szippantani, s erre a közeljövőben kerül sor először.

A szomszédos Tilajújhegy látképe a ligetfalvai dombokról

Fotó: Győrffy István

Megtudjuk, hogy nemrég fejezték be közösségi kemence építését. Most a kultúrházat festik, de több kertigépet is beszereztek pályázat segítségével, s egy falubuszt is.

- Ezzel hoztam el Szombathelyről Margit nénit – említi Harth Tamás. – Ebédet hordanom nem kell, volt ugyan egy jelentkező, de miután megtudta, hogy nyolcszáz forint egy ebéd, már nem kérte.

A kerítés egy külföldi tulajdonban lévő, mára megközelíthetetlen házat rejt

Fotó: Győrffy István

Minden reggel egy kisgyermeket viszek Zalacsányig az iskolába, ahonnét Zalaapáti kisbusza viszi tovább, mert az iskola ott van. Aztán megyek gyógyszerért, illetve bevásárolni is, mert a bolt nem él meg a faluban – sorolja feladatait Tamás.

Egy budapesti lakos konténerháza

Fotó: Győrffy István

- Most Szombathelyen élek a fiammal. Nem engedett tovább egyedül itt lennem Ligetfalván. Elmúltak az itteni szép évek. Négy ciklusig voltam polgármester, mindig volt a választáskor kihívóm, de engem választott meg a falu – említi Margit néni.

Csak a házak teteje látszik a völgyben húzódó faluból

Fotó: Győrffy István

A világháborús hősi emlékmű

Fotó: Győrffy István

- A körárkon túli újdonságunk, hogy éppen ma reggel neveztem be a vadkörtefánkat az év fája versenyre, mert az is van úgy négyszáz éves. Az elágazásnál a törzse körmérete 339 centiméter, a magassága 25 méter. Padokat készítettünk alá, mert jó megpihenni alatta a kultúrház mellett - mondja Zoltán, akivel bejárjuk a tájat.

A falu fölé magasodó két dombról olyan panoráma tárul elénk, amilyennel a legszebb álmaiban találkozik az ember.

A ligetfalvai körárok alaprajza

Fotó: Győrffy István

Megnézzük a körárok helyét is, amelyen ma árpát ringat a szél, s a nagy tábla körül erdők húzódnak, jól kivehetők a szomszédos Tilaj hegyi pincéi is.

-Van egy olyan elképzelésünk, hogy a környező körárkokat – Bezeréd, Gétye -tanösvénnyel kötjük össze, hogy a mai ember is járhasson ezen a szép tájon, ahol már az ősember is megtelepedett – köszön el Zoltán.