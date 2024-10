Az avarégetéssel kapcsolatban kezdjük egy költő vénával rendelkezővel: "Nem zavar az avar. Amit lehet, komposztálok, amit nem, azt elhamvasztom." A másik véleményformáló egyértelmű: "Komposztálás. Sajnos még mindig vannak olyan emberek, akik minden héten valamit összeszednek, hogy tudjanak égetni. Olyan szenvedélybetegek." Mások pedig a szabálykövetésre bíztattak: "Engem nem zavart soha. De mióta tilos avart égetni, nyilván nem tesszük és mások sem. Zöld hulladék zsákba gyűjtjük és jönnek érte, tehát leadjuk. Nem is értem, hogy mások miért teszik, mikor tilos?" Szinte azonnal megkapta a kérdésére a válszt: "Nem tilos...ha a településeden van az égetésre vonatkozó rendelet, akkor az abban előírt időszakban engedélyezett az égetés!"

Avarégetés helyett inkább komposztáljunk!

Sokkal többen értettek egyet azzal, hogy a komposztálásban rejlik a megoldás. Például: "Mi komposztáljuk, még a diófa levél is 1 év alatt lebomlik. Szerencsére csak pénteken lehet égetni, arra a napra nem tervezek mosást." Vagy ez a két másik verzió: "Fűnyíró ledarálja és otthagyom." Illetve: "Sehogy. A természet elrendezi önmagát." Másokat is kifejezetten irritálja a kellemetlen füst: "Nagyon zavar! Dől a füst a kertbe, a száradó ruhákra. Pedig kirakható az avar a zöld hulladékkal, csak lusták zsákba/dobozba tenni." Hasonló vélemény fogalmazott meg egy másik olvasónk: "Az avar lebomlik magától, tavaszra nem marad semmi, dió levél is, az avar jó komposzt a talajnak. Mi nem szedjük össze már jó pár éve. El kellene felejteni a régi berögzült avarégetést. Utálom mikor égetik, a füst büdös és levegőszennyezés is."

A zöld hulladékot le lehet adni...

Viszont akadt olyan kommentárt író hozzászóló is, aki tanácstalan volt. Íme: "10 éve költöztem falura, az udvarunkat tujasor veszi körbe. 140 tujám van, évente több tíz köbméter vágott tuja keletkezik. Ezt komposztálni lehetetlen, s a természet sem intézi el egymaga. Koszorúkötőknek számtalanszor felajánlottam, nem kell. Nekem csak az égetés marad. A tuját leszámítva természetesen mindent komposztálunk, kommunális szemetünk szinte alig van, pedig hatan élünk." Gyorsan kapott rá egy választ, mely a megfelelő megoldást kínálta: "Nálunk erre ott van a hulladékgyűjtő udvar. Nagy mennyiségben is átveszik a zöld hulladékot. Csak ki kell vinni. Tavasszal metszéskor mi is oda visszük, amit nem darálunk le."