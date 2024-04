Vejkey Imre lapunknak azt mondta, fontosnak tartják a teremtett világ védelmét, s ennek része az is, hogy a környezetvédelem jegyében megpróbálják helyreállítani azt, amit néhányan elrontottak. E szemléletet igyekeznek követni társadalmi szinten is, arra biztatva mindenkit: „tiszteljék s ne gyűlöljék egymást, és a szeretet álljon gondolataink középpontjában”.

– E két kérdés persze összefügg, hiszen ha én hiszek az Úrban, akkor nem fogom az általa teremtett világot szeméttel körbeszórni. Inkább, ha látok ilyet, felveszem. Minden mindennel összefügg, így a hitünk is azzal, mennyire védjük a világot, a természetet és embertársainkat – fogalmazott a kereszténydemokrata politikus.

Vejkey Imre (elöl) szerint változik az emberek szemlélete, mögötte balról Sáringer-Kenyeres Tamás, Bánhegyi Renáta, dr. Bene László és Sáringer-Kenyeres Marcell

Fotó: Péter B. Árpád

Vejkey Imre arról is beszélt, egyre kevesebb az eldobált szemét az országban, ami köszönhető a TeSzedd!-nek, illetve annak is, hogy változik az emberek szemlélete, felelősségtudata. Zala pedig még e pozitív trendből is kiemelkedik, mert – mint azt a Balaton-parthoz közel is megtapasztalta – „itt aztán alig van szemét”.

– A hulladéknak a tárolóban a helye, nem az utcán és nem a természetben – folytatta Vejkey Imre. – Ebben az akcióban a példamutatás is fontos, azt üzenve: tisztaságnak, rendnek kell lennie nemcsak a portákon, a saját házunk előtt, hanem közös területeinken, így az erdőkben is.