A 25 éve alakult Talamba Ütőegyüttes születésnapi műsorában nemcsak Muszorgszkij idén 150 éves legendás művének, az Egy kiállítás képeinek 21. századi feldolgozását vezetik elő, de az est második részére csatlakozó Sena Dagaduval és a Cantemus Vegyeskarral azt is megmutatják, milyen hatása lehet az ütőhangszerek és hatvan emberi hang harmóniájának.

Elina Garanca operaénekes estjén francia operák és spanyol zarzuelák részletei, valamint nápolyi dalok mellett Berlioz, Massenet, Saint-Saëns, Lecuona és ifj. Johann Strauss zenekari darabjai hangzanak majd el Karel Mark Chichon vezényletével.

A márciusban elhunyt Eötvös Péterre az életművéhez méltó koncerttel emlékezik meg a Müpa. A Szent István-renddel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas komponista műveiből a magyar dzsesszélet kiemelkedő művészeinek előadásában hallhatnak válogatást az érdeklődők. Az estén egy ősbemutató is elhangzik: a 2002-es, Jean Genet drámája alapján írt opera, a Le Balcon zenéjéből készült zenekari szvit hangszerelését Fekete-Kovács Kornél készítette.

A világ egyik legrégebbi együtteseként jegyzett Drezdai Staatskapelle új művészeti vezetőjével, Daniele Gattival érkezik Budapestre, vendégként pedig Frank Peter Zimmermann hegedűvirtuóz csatlakozik hozzájuk. Novemberben visszatér a Müpa közönségének egyik legkedveltebb karmestere, Philippe Herreweghe, hogy saját, nagy elismerést kivívott műhelyei, a Collegium Vocale Gent és az Orchestre des Champs-Elysées élén Beethoven műveit vezényelje. Szólistaként Kristian Bezuidenhout, a régi billentyűs hangszerek specialistája működik közre.

Mikko Franck és a Francia Rádió Filharmonikus Zenekara a romantika három arcát mutatja meg Berlioz, Csajkovszkij és César Franck egy-egy művén keresztül, a szólista Hilary Hahn lesz.

Decemberben az 1670-es alapítású Cambridge-i St John's College Kórusa lép fel, akiket Christopher Gray vezényel.

Káel Csaba kiemelte, hogy az idei évad művészei Snétberger Ferenc jazzgitáros, zeneszerző és zenei tehetséggondozó, valamint Kelemen Barnabás hegedűművész lesznek. A következő időszakban mindkettejükkel több alkalommal találkozhat a közönség.

Az évadban most is helyet kaptak a tánc- és újcirkusz-produkciók. A Pécsi Balett Faust, az elkárhozott címmel mutatja be a budapesti közönségnek új táncdrámáját, a Recirquel látványos cirque danse előadásai közül továbbra is látható lesz az Ima, októbertől pedig már az újjászületés mítoszát kutató új előadás, a Paradisum várja az érdeklődőket.

A fiatalabb közönséget az Operamatiné sorozattal várják, amelynek keretében visszatér a Szaffi, a Matinékoncertek sorában Európa ízei kerülnek terítékre, míg a karácsonyi időszakban ismét a Magyar Állami Népi Együttes Csodaváró Betlehemes című táncjátékát lehet megtekinteni.

Kosztolánczy Gábor, a Müpa vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a Müpa+ hűségprogram résztvevői számára számos kedvezményt, valamint elővásárlási lehetőséget is biztosít az intézmény.