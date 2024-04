A szombati első összecsapás nagyon sima vasi sikert hozott (101-63), ami már az első félidőben, de talán kijelenthető, hogy az első negyedben eldőlt már. Az ötmeccses, múlt szerdán befejeződött DEAC elleni negyeddöntő fáradalma igencsak érződött a ZTE KK játékosain, de talán egy kicsit mintha "el is engedték" volna ezt az összecsapást. A fizikai fáradtság mellett mentálisan sem tűnt úgy, hogy teljes mértékben ráhangolódtak volna a mérkőzésre az egerszegiek. Természetesen nem arra gondolunk, hogy eleve feladták volna, de mintha tudat alatt erősebb lett volna az érzés, hogy a Falco KC most jobb helyzetben van.

A vasi természetesen remek együttes, amelynek szombaton tényleg minden összejött. Kedden azonban egy másik mérkőzés következik, ez egyébként valamennyi érintett szájából elhangzott már a szombati találkozó után is. A Zalakerámia ZTE KK játékosai vasárnapra pihenőnapot kaptak, hétfőn pedig előbb elemezték a szombati játékot, majd készültek rá. Ami nem fog változni kedden sem, hogy a Falco KC erőltetni fogja a gyors és fizikai játékot mindkét palánk közelében. A ZTE KK-nak sokkal agresszívebbnek kell lennie, hiszen ez volt akkor is a legfontosabb, amikor márciusban hazai pályán legyőzte a vasiakat. Az egerszegi klubtól kapott tájékoztatás szerint valószínűleg telt ház lesz, így a sportcsarnok pénztárai kedden már csak akkor nyitnak ki, ha még maradt addigra jegy (pénztár és kapunyitás: 16.45). A ZTE KK-nak valószínűleg most kellene nyernie, hogy legyen esélye a jövő heti negyedik találkozónak. Németh Ákos szombaton jól játszott a Falco KC ellen, szerinte egészen más arcukat kell majd kedden mutatniuk ahhoz, hogy sikerüljön az egyenlítés a párharcban.

- Sajnos a szombati mérkőzésen az elejétől nem voltunk elég élesek és nem azt játszottuk, amit szerettünk volna. Az történt a pályán, amit a Falco akart - nyilatkozta az újabb találkozó előtt a klub honlapján. - Hazai pályán csakis a győzelem a célunk, mert ha nem sikerülne, akkor azzal nagyon megnehezítenénk már a dolgunkat. A védekezés lesz a kulcs, sokkal agresszívabbnak kell lennünk. Amikor márciusban sikerült legyőznünk a szombathelyieket, akkor is ez volt a döntő. Intenzitásban is előre kell lépni és nem lehet elszórni a labdákat. Tizenhét eladott labdánk volt szombaton, azzal meg nem lehet meccset nyerni. Azt gondolom, hogy telt ház lesz idehaza, és szeretnénk meghálálni közönségünknek a biztatást.

A párharcban a Falco KC vezet 1-0-ra, a keddi után a harmadik mérkőzést pénteken rendezik Szombathelyen.